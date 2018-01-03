台湾汇市：台币微收升续创逾四年新高，惟亚币回落下料孤掌难鸣

* 台币续创逾四年新高，外资午后仍偏向汇入 * 多数亚币回落且NDF折幅收敛，美元空单回补 * 明日台币主要交投区间在29.500-29.650 路透台北1月3日 - 台币兑美元周三微幅收升，续创逾四年新高。交易员指出，外资午后仍偏向 汇入，于台股现货持续买超，令台币终场仍能收升，但升值幅度已较早盘收敛。 不过他们表示，今日包括韩元、坡元等多数亚洲货币回落，外资也不再一面倒汇入，而是两边皆有操作。 虽仍有出口商担忧美元持续疲弱而抛汇，但进口商也逢低承接美元，令台币升值力道已不如上日犀利。 〞大升值行情可能结束了，接下来应该偏震荡。〞一大型银行交易员说。 他表示，台币有可能会在29.500关前震荡整理，等待国际汇市下一步的走向，惟纵然台币回贬，在29.900 压力转为支撑下，预料贬值空间不大。 另一银行交易员指出，由于美联储今晚要公布12月政策会议记录，市场欲藉此探求3月是否持续升息的相 关讯息，美元空头先行获利了结。 他认为，海外NDF指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度明显收敛，看空美元的情绪已经降低，热钱暂时 止步，短线台币将回复区间震荡走势。 台湾股市周三连五日收升，续创逾一个月新高。台湾证券交易所周三资料显示 ，外资及陆资在台股买超38.29亿台币，连五个交易日买超共281.16亿台币；上交易日为买超86.48亿台币。[n L4T1OX17S] 泰铢周三大涨至逾两年最高位，而其他一些亚币兑美元下跌，投资者静待美国联邦储备理事会(美联储/FE D)12月政策会议记录。韩元兑美元周三大跌，上日则创下逾三年收盘高位。韩元兑美 元在当地结算平台报1,064.5，较上日收盘价1,061.2跌0.31%。 今日台币收盘报29.600，前高为2013年11月20日的29.572。盘中一度触及29.525，此前盘中高位则为2013 年11月20日的29.446。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘明显 收敛；目前一个月美元/台币远汇报29.475/29.490，上日收在29.474。 交易员预估，明日台币兑美元主要区间在29.500-29.650。 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 盘 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 29.600 29.628 29.525-29.627 29.600 7.55 7.33 司 元太外汇经纪公 29.598 29.629 29.528-29.615 29.603 4.53 4.49 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.080/-0.070 -0.135/-0.125 美元/台币六个月期 -0.450/-0.420 -0.525/-0.495 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 董永年; 审校 曾祥进)