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台湾汇市：台币微收升续创逾四年新高，惟亚币回落下料孤掌难鸣
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#亚洲
January 3, 2018 / 8:53 AM / a day ago

台湾汇市：台币微收升续创逾四年新高，惟亚币回落下料孤掌难鸣

2 分钟阅读

    * 台币续创逾四年新高，外资午后仍偏向汇入
    * 多数亚币回落且NDF折幅收敛，美元空单回补
    * 明日台币主要交投区间在29.500-29.650

    路透台北1月3日 - 台币兑美元周三微幅收升，续创逾四年新高。交易员指出，外资午后仍偏向
汇入，于台股现货持续买超，令台币终场仍能收升，但升值幅度已较早盘收敛。
    
    不过他们表示，今日包括韩元、坡元等多数亚洲货币回落，外资也不再一面倒汇入，而是两边皆有操作。
虽仍有出口商担忧美元持续疲弱而抛汇，但进口商也逢低承接美元，令台币升值力道已不如上日犀利。
    
    〞大升值行情可能结束了，接下来应该偏震荡。〞一大型银行交易员说。
    
    他表示，台币有可能会在29.500关前震荡整理，等待国际汇市下一步的走向，惟纵然台币回贬，在29.900
压力转为支撑下，预料贬值空间不大。

    另一银行交易员指出，由于美联储今晚要公布12月政策会议记录，市场欲藉此探求3月是否持续升息的相
关讯息，美元空头先行获利了结。   
    
    他认为，海外NDF指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度明显收敛，看空美元的情绪已经降低，热钱暂时
止步，短线台币将回复区间震荡走势。

    台湾股市周三连五日收升，续创逾一个月新高。台湾证券交易所周三资料显示
，外资及陆资在台股买超38.29亿台币，连五个交易日买超共281.16亿台币；上交易日为买超86.48亿台币。[n
L4T1OX17S] 
    
    泰铢周三大涨至逾两年最高位，而其他一些亚币兑美元下跌，投资者静待美国联邦储备理事会(美联储/FE
D)12月政策会议记录。韩元兑美元周三大跌，上日则创下逾三年收盘高位。韩元兑美
元在当地结算平台报1,064.5，较上日收盘价1,061.2跌0.31%。    
    
    今日台币收盘报29.600，前高为2013年11月20日的29.572。盘中一度触及29.525，此前盘中高位则为2013
年11月20日的29.446。       

    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘明显
收敛；目前一个月美元/台币远汇报29.475/29.490，上日收在29.474。    

    交易员预估，明日台币兑美元主要区间在29.500-29.650。    
    
 16:00            台币/美   上日收    波动区间     开盘价   成交量   上日成交
                       元       盘                          亿美元   量／亿美
                     报价                                                 元 
 台北外汇经纪公    29.600   29.628  29.525-29.627   29.600    7.55       7.33
 司                                                                 
 元太外汇经纪公    29.598   29.629  29.528-29.615   29.603    4.53       4.49
 司                                                                 
 无本金交割远期外汇(NDF         最新报价               上日现货收盘时水准
 )                                                
                                                  
 美元/台币一个月期            -0.080/-0.070               -0.135/-0.125
 美元/台币六个月期            -0.450/-0.420               -0.525/-0.495
    
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 董永年; 审校 曾祥进)

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