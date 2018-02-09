台湾汇市：台币微收贬续探近三周新低，出口商抛汇收敛跌幅留意外资动向

* 台币微收贬续探近三周新低本周收跌0.58% * 出口商抛汇收敛跌幅关注长假前外资动向 * 短线台币兑美元主要交易区间料在29.300-29.600 路透台北2月9日 - 台币兑美元周五横盘整理微收贬，本周收跌0.58%续探近三 周新低；交易员表示，美股再度暴跌拖累台币一度随韩元等亚币再转弱，惟出口商进场抛汇 收敛跌幅，尾盘也稍随非美货币小幅反弹，后续留意美元后市、外资春节长假前动向及出口 商抛汇续航力。 他们指出，春节期间国际变数横生，尤其是美股跌势尚未止歇，外资卖超台股方向料将 延续，外资动向仍为短线台币后市重要变数，并预期出口商春节前后只要价格好仍会抛汇， 则将缓和台币跌势。 一位大型汇银资深人士指出，外资连日卖超台股，并集中在周四大举汇出，单日净汇出 逾五亿美元，为近日较大汇出量能。 〞午后外资买(汇)完之后，就剩出口在丢(汇)。〞一位公营银行交易员说。 资金流向方向，他们并称，由于农历年前暂且消化出口商抛汇卖需，缓解台币跌势较台 股及其他亚币缓和，转而关注外资连六日卖超台股逼近840亿台币，今日外资交投仍偏汇出 ，但量能未如上日积极。 周五台币兑美元收贬1.7分报29.407，此前收盘低位为1月22日的29.432。因应农历年春 节假期，台湾股市、债市将于下周一(12日)封关，汇市则在下周三(14日)封关，三大金融市 场并将于21日同步重新开市。 台湾股市周五收跌1.49%,至10,371.01点，今日年线在10,391点，后续仍要观察 其支撑力道如何；证交所资料显示，今日外资及陆资在台股卖超187.46亿台币 ， 连六个交易日卖超共计839.44亿台币。 多数亚洲货币周五兑美元走贬，因区域股市受到新一波抛盘打击，全球投资人撤出风险 偏高资产；人民币早盘微升，中止昨日暴跌势头，亦无视中间价大 幅下跌0.59%并创13个月来最大单日跌幅。 韩国综合股价指数周五收在9月以来最低水准，因美国股市出现新一波抛盘打击 市场信心。韩元虽扳回稍早跌幅，但仍收报1,092.1，较上日收盘价1,087.9跌0. 38%。韩元周线贬值1.1%，为连续第二周走低。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较 上日尾盘微增；目前一个月美元/台币远汇报29.240/29.255，上日收在29.36 6。 交易员预估，短线台币兑美元主要区间在29.300-29.600。 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 盘 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 29.407 29.390 29.360-29.439 29.439 9.75 11.42 司 元太外汇经纪公 29.405 29.268 29.365-29.439 29.429 5.42 5.48 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.090/-0.070 -0.070/-0.060 美元/台币六个月期 -0.425/-0.385 -0.400/-0.370 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 詹静宜；审校 杨淑祯)