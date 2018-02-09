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February 9, 2018 / 8:53 AM / a day ago

台湾汇市：台币微收贬续探近三周新低，出口商抛汇收敛跌幅留意外资动向

2 分钟阅读

    * 台币微收贬续探近三周新低本周收跌0.58%
    * 出口商抛汇收敛跌幅关注长假前外资动向
    * 短线台币兑美元主要交易区间料在29.300-29.600

    路透台北2月9日 - 台币兑美元周五横盘整理微收贬，本周收跌0.58%续探近三
周新低；交易员表示，美股再度暴跌拖累台币一度随韩元等亚币再转弱，惟出口商进场抛汇
收敛跌幅，尾盘也稍随非美货币小幅反弹，后续留意美元后市、外资春节长假前动向及出口
商抛汇续航力。
    
    他们指出，春节期间国际变数横生，尤其是美股跌势尚未止歇，外资卖超台股方向料将
延续，外资动向仍为短线台币后市重要变数，并预期出口商春节前后只要价格好仍会抛汇，
则将缓和台币跌势。
    
    一位大型汇银资深人士指出，外资连日卖超台股，并集中在周四大举汇出，单日净汇出
逾五亿美元，为近日较大汇出量能。

    〞午后外资买(汇)完之后，就剩出口在丢(汇)。〞一位公营银行交易员说。

    资金流向方向，他们并称，由于农历年前暂且消化出口商抛汇卖需，缓解台币跌势较台
股及其他亚币缓和，转而关注外资连六日卖超台股逼近840亿台币，今日外资交投仍偏汇出
，但量能未如上日积极。
    
    周五台币兑美元收贬1.7分报29.407，此前收盘低位为1月22日的29.432。因应农历年春
节假期，台湾股市、债市将于下周一(12日)封关，汇市则在下周三(14日)封关，三大金融市
场并将于21日同步重新开市。
        
    台湾股市周五收跌1.49%,至10,371.01点，今日年线在10,391点，后续仍要观察
其支撑力道如何；证交所资料显示，今日外资及陆资在台股卖超187.46亿台币
， 连六个交易日卖超共计839.44亿台币。
    
    多数亚洲货币周五兑美元走贬，因区域股市受到新一波抛盘打击，全球投资人撤出风险
偏高资产；人民币早盘微升，中止昨日暴跌势头，亦无视中间价大
幅下跌0.59%并创13个月来最大单日跌幅。
    
    韩国综合股价指数周五收在9月以来最低水准，因美国股市出现新一波抛盘打击
市场信心。韩元虽扳回稍早跌幅，但仍收报1,092.1，较上日收盘价1,087.9跌0.
38%。韩元周线贬值1.1%，为连续第二周走低。

    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较
上日尾盘微增；目前一个月美元/台币远汇报29.240/29.255，上日收在29.36
6。
   
    交易员预估，短线台币兑美元主要区间在29.300-29.600。   
        
 16:00            台币/美   上日收    波动区间     开盘价     成交量  上日成交
                       元       盘                            亿美元  量／亿美
                     报价                                                  元 
 台北外汇经纪公    29.407   29.390  29.360-29.439  29.439       9.75     11.42
 司                                                                   
 元太外汇经纪公    29.405   29.268  29.365-29.439  29.429       5.42      5.48
 司                                                                   
 无本金交割远期外汇(NDF         最新报价              上日现货收盘时水准
 )                                                
                                                  
 美元/台币一个月期            -0.090/-0.070             -0.070/-0.060
 美元/台币六个月期            -0.425/-0.385             -0.400/-0.370
    
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 詹静宜；审校 杨淑祯)
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