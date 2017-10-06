台湾汇市：台币微收贬，外资小幅汇出静待美国非农就业数据交投偏冷

* 台币兑美元收微贬，因外资小幅汇出 * 美就业数据及长假效应致观望气氛浓 * 美就公布汇率报告，台币短线波幅不大 * 下周三台币兑美元区间料在30.200-30.500 路透台北10月6日 - 台币兑美元周五微收贬；交易员表示，受国际美元略转强，以及外资长假前 偏汇出影响，今天台币走势偏弱；短线观察重点稍后美国将公布的非农就业数据。 他们并称，美国即将公布9月非农就业数据，且下周一和周二台湾金融市场连续休市两天，长假前市场偏 观望，交投趋冷，成交量不大。 〞量很小，要放假了，美元略转强，外资又偏买美金，台币小贬。〞一大型银行交易员说，〞(非农)公布 数字前市场比较安静，下礼拜台币应该不会跑太远。〞 一大型外资保管行交易员亦称，周五外资在台股虽买超，但仍偏汇出，而随台币走贬，来自出口商的美元 卖压也不小，使台币获支撑。 他们指出，今晚美国公布的非农就业数据若无大变动，加上美国可能在下周公布最新汇率报告，短线台币 料将在30.350附近狭幅整理。 新兴亚币周五温和下跌，因对美国税改的憧憬提振美元升至七周高位，不过风险人气改善帮助抑制了亚币 跌势。 台湾股市周五第六日收高，续创两周高位，加权股价指数收涨0.14%。台湾证券交易 所周五资料显示，外资及陆资在台股买超30.27亿台币，连两个交易日买超共67.18亿台币；上交易日为买超36 .91亿台币。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度与上日尾盘水准一致 ；目前一个月美元/台币远汇报30.350/30.388，上日收在30.321。 交易员预估，下周三台币兑美元主要区间料在30.200-30.500。 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 30.376 30.350 30.333-30.385 30.385 4.77 5.04 司 元太外汇经纪公 30.376 30.349 30.335-30.376 30.365 3.36 2.87 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.350/-0.025 -0.035/-0.025 美元/台币六个月期 -0.255/-0.225 -0.250/-0.220 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 罗两莎 ；审校 詹静宜)