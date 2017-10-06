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台湾汇市：台币微收贬，外资小幅汇出静待美国非农就业数据交投偏冷
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#亚洲
2017年10月6日 / 上午9点00分 / 15 天前

台湾汇市：台币微收贬，外资小幅汇出静待美国非农就业数据交投偏冷

2 分钟阅读

    * 台币兑美元收微贬，因外资小幅汇出
    * 美就业数据及长假效应致观望气氛浓
    * 美就公布汇率报告，台币短线波幅不大
    * 下周三台币兑美元区间料在30.200-30.500

    路透台北10月6日 - 台币兑美元周五微收贬；交易员表示，受国际美元略转强，以及外资长假前
偏汇出影响，今天台币走势偏弱；短线观察重点稍后美国将公布的非农就业数据。
    
    他们并称，美国即将公布9月非农就业数据，且下周一和周二台湾金融市场连续休市两天，长假前市场偏
观望，交投趋冷，成交量不大。
    
    〞量很小，要放假了，美元略转强，外资又偏买美金，台币小贬。〞一大型银行交易员说，〞(非农)公布
数字前市场比较安静，下礼拜台币应该不会跑太远。〞
    
    一大型外资保管行交易员亦称，周五外资在台股虽买超，但仍偏汇出，而随台币走贬，来自出口商的美元
卖压也不小，使台币获支撑。
    
    他们指出，今晚美国公布的非农就业数据若无大变动，加上美国可能在下周公布最新汇率报告，短线台币
料将在30.350附近狭幅整理。
    
    新兴亚币周五温和下跌，因对美国税改的憧憬提振美元升至七周高位，不过风险人气改善帮助抑制了亚币
跌势。

    台湾股市周五第六日收高，续创两周高位，加权股价指数收涨0.14%。台湾证券交易
所周五资料显示，外资及陆资在台股买超30.27亿台币，连两个交易日买超共67.18亿台币；上交易日为买超36
.91亿台币。
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度与上日尾盘水准一致
；目前一个月美元/台币远汇报30.350/30.388，上日收在30.321。
        
    交易员预估，下周三台币兑美元主要区间料在30.200-30.500。
     
 16:00             台币/美  上日收盘  波动区间       开盘价    成交量   上日成交
                        元                                     亿美元   量／亿美
                      报价                                                   元 
 台北外汇经纪公     30.376    30.350  30.333-30.385   30.385     4.77       5.04
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     30.376    30.349  30.335-30.376   30.365     3.36       2.87
 司                                                                    
 无本金交割远期外汇(NDF        最新报价               上日现货收盘时水准
 )                                              
                                                
 美元/台币一个月期           -0.350/-0.025              -0.035/-0.025
 美元/台币六个月期           -0.255/-0.225              -0.250/-0.220 
        
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