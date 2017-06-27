台湾汇市：台币微收跌中止连三日升势，关注美联储主席叶伦谈话指引方向

* 台币微收跌中止连三日升势 * 盘整观望叶伦谈话及外资动向 * 明日台币兑美元区间料在30.280-30.400 路透台北6月27日 - 台币兑美元周二微收跌，中止连三日升势。交易员表示，今日台股欠缺续涨 力道，且外资操作也转趋买卖汇双向交易，较难给予台币有效支撑，令台币暂且持平盘整，观望稍晚美联储主 席叶伦谈话及外资进一步动向。 他们并指出，外资一改上日积极汇入的态势，回归先前买卖汇交易皆有的操作，暂难看出外资明确方向， 而盘中持续消化油款等进口商美元买需，今日买卖汇交投均衡，带动台币暂在30.310-30.350间窄幅波动。 〞整理盘，看一下外资会不会又汇入。〞一位外银交易员说。 另位公营行库交易员也称，周二台币随着台股持平整理，静待今日美联储官员公开谈话的变数厘清，除了 稍晚美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦将与不列颠学院主席斯特恩参加“全球经济事务”会谈外，美 国费城联邦储备银行总裁哈克也将经济前景和国际贸易发表演说。 台湾股市周二微收跌仍守稳10,500点；证券交易所资料显示，今日外资及陆资在台股买超1. 72亿台币，连两日买超金额 合计173.16亿台币。 多数新兴亚洲货币周二在狭幅区间交投，投资者静观美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在今日稍 后一场活动的讲话中，是否会坚持她对经济前景的乐观看法。今日韩元兑美元本地收 报1,136.9，较前一交易日收盘价1,137.1基本持平。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘稍有缩减 ；目前一个月美元/台币远汇报30.277/30.318，上日收在30.291。 交易员预估，明日台币兑美元主要交易区间料在30.280-30.400。 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 30.341 30.335 30.310-30.370 30.360 6.08 6.51 司 元太外汇经纪公 30.338 30.334 30.310-30.355 30.340 3.43 3.765 司 无本金交割远期外汇(ND 最新报价 上日现货收盘时水准 F) 美元/台币一个月期 -0.030/-0.020 -0.045/-0.025 美元/台币六个月期 -0.185/-0.155 -0.195/-0.155 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 詹静宜； 审校 乔艳红)