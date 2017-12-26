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台湾汇市：台币收创近三年半新高，受惠国际美元下跌及出口商抛汇
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December 26, 2017 / 8:40 AM / 更新于 a day ago

台湾汇市：台币收创近三年半新高，受惠国际美元下跌及出口商抛汇

2 分钟阅读

    * 台币收创近三年半新高，因国际美元下跌
    * 出口商持续抛汇，但午后外资汇出
    * 明日台币主要交投区间在29.900-29.960

    路透台北12月26日 - 台币兑美元周二收创近三年半新高。交易员指出，因国际美元下跌、韩元走升，以及出口商年底抛汇带动，不过今日台股下跌且午后外资汇出，令台币升幅收敛。
    
    他们表示，今日外资买卖都有，早上因有汇入令台币兑美元一度升至29.910价位，但随着台股跌幅扩大并收挫近1%，外资在台股现货卖超并于下午反手汇出。   
    
    〞台股下跌，下午几家大的外商银行都在买(美元)。〞一位大型银行交易员说。    
    
    另一交易员指出，虽然今日韩国等市场恢复交易，不过年底市场交投仍相对清淡，台币纵然持续创波段高位，但成交量并未同步放大。
    
    他认为，在出口商等实质需求主导下，年底最后三个交易日台币还是缓步看升，但幅度料不致太大。    
    
    台湾股市周二收低近1%。台湾证券交易所资料显示，外资及陆资今日在台股卖超25.19亿台币，中止连续两个交易日买超。 
    
    多数新兴亚币周二几无变动，市场交投清淡，人民币兑美元一度升至三个半月高点，随后因企业的美元需求而回落。韩元兑美元在当地结算平台上报1,076.1，较上日收盘位1,079.7上涨0.33%。
    
    今日台币收盘报29.945，前高为2014年7月4日的29.937。       

    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩大；目前一个月美元/台币远汇报29.730/29.800，上日收在29.761。    

    交易员预估，明日台币兑美元主要区间在29.900-29.960。    
    
 16:00            台币/美   上日收    波动区间     开盘价   成交量   上日成交
                       元       盘                          亿美元   量／亿美
                     报价                                                 元 
 台北外汇经纪公    29.945   29.968  29.910-29.951   29.940    4.78       5.25
 司                                                                 
 元太外汇经纪公    29.945   29.965  29.909-29.951   29.928    2.87       2.38
 司                                                                 
 无本金交割远期外汇(NDF         最新报价               上日现货收盘时水准
 )                                                
                                                  
 美元/台币一个月期            -0.155/-0.135               -0.135/-0.125
 美元/台币六个月期            -0.575/-0.535               -0.565/-0.535
 
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 董永年; 审校 张喜良)

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