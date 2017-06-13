FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
2 个月前
台湾汇市：台币收创逾一个月新低，外资续卖台股且净汇出逾2亿美元
#中国进出口
#半岛局势
#脱欧
#图片精选
频道
专题
中国始终主张半岛问题应坚持通过对话协商解决--外交部
半岛局势
中国始终主张半岛问题应坚持通过对话协商解决--外交部
锂加工行业加速筹措投资扩充产能 迎接电动车时代
国际财经
锂加工行业加速筹措投资扩充产能 迎接电动车时代
焦点：特斯拉计划发行垃圾债 为扩大Model 3生产争取筹资15亿美元
深度分析
焦点：特斯拉计划发行垃圾债 为扩大Model 3生产争取筹资15亿美元
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年6月13日 / 上午9点41分 / 2 个月前

台湾汇市：台币收创逾一个月新低，外资续卖台股且净汇出逾2亿美元

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 台币连六日收贬，并创逾一个月新低
    * 外资续卖超台股，净汇出逾2亿美元
    * 台币贬破30.200，引出口商疯狂抛汇
    * 明日台币兑美元区间料在30.180-30.300

    路透台北6月13日 - 台币兑美元周二出量收贬，并创逾一个月新低。交易员称
，在外资持续汇出及大型油品进口商买入美元冲击下，今天台币进一步收低；短线因外资美
元买盘尚未停歇，台币料将趋贬。
    
    资深汇银人士指出，今天外资在台股卖超近80亿台币且净汇出逾2亿美元，出口商看到
台币回贬到30.200以上，认为现在的汇价还不错，纷纷进场抛出美元，惟外资汇出力道强劲
，致台币连六日收跌。
    
    〞出口商抛出的美金都被外资出去抵掉了。〞前述资深汇银人士说。
    
    交易员表示，因美联储(FED)开会在即，今天外资持续汇出，加上午后油款加入买汇行
列，促使台币贬破30.200大关；但随即吸引大型出口商出手抛售美元，让台币贬幅略收敛。
    
    一大型银行交易员说，今天市场焦点还是在外资身上，外资一直买、一直买美元，而出
口商则是一直卖、一直卖美元，〞外资随便买都有货(美元)啊，超爽的。〞
    
    另一大型银行交易员则指出，外资今天卖超台股金额虽不及昨天大，惟午后除了外资汇
出，还有油款出来轧一脚，更加重台币贬值力道；但随台币贬破30.200大关，出口商抛汇力
道也跟着增强，一口气即丢出三支(每支100万美元)至五支美元，成交量跟着扩增。
    
    今天台币兑美元收盘创逾一个月新低，此前收盘新低为5月10日的30.266。
    
    多数新兴亚币周二仅小幅波动，交易员等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议
。美联储料在此次会议上升息，并对2017年进一步升息步伐给出暗示。
    
    周二台湾加权股价指数收涨0.18%。台湾证券交易所周二资料显示
，外资及陆资在台股卖超79.98亿台币，连三个交易日卖超共计251.97亿台币；上交易日为
卖超138.22亿台币。
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度与
上日尾盘水准一致；目前一个月美元/台币远汇报30.223/30.293，上日收在3
0.257。
    
    交易员预估，明日台币兑美元主要交易区间料在30.180-30.300。
    
 16:00             台币/美  上日收盘  波动区间       开盘价    成交量   上日成交
                        元                                     亿美元   量／亿美
                      报价                                                   元 
 台北外汇经纪公     30.210    30.176  30.175-30.228   30.210     9.12       8.22
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     30.225    30.176  30.175-30.225   30.199     4.61       5.28
 司                                                                    
 无本金交割远期外汇(ND        最新报价               上日现货收盘时水准
 F)                                            
                                               
 美元/台币一个月期           0.010/0.020                0.010/0.020
 美元/台币六个月期          -0.165/-0.140              -0.155/-0.125
 
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 罗两莎 ；审校 乔艳红)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below