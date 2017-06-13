台湾汇市：台币收创逾一个月新低，外资续卖台股且净汇出逾2亿美元

* 台币连六日收贬，并创逾一个月新低 * 外资续卖超台股，净汇出逾2亿美元 * 台币贬破30.200，引出口商疯狂抛汇 * 明日台币兑美元区间料在30.180-30.300 路透台北6月13日 - 台币兑美元周二出量收贬，并创逾一个月新低。交易员称 ，在外资持续汇出及大型油品进口商买入美元冲击下，今天台币进一步收低；短线因外资美 元买盘尚未停歇，台币料将趋贬。 资深汇银人士指出，今天外资在台股卖超近80亿台币且净汇出逾2亿美元，出口商看到 台币回贬到30.200以上，认为现在的汇价还不错，纷纷进场抛出美元，惟外资汇出力道强劲 ，致台币连六日收跌。 〞出口商抛出的美金都被外资出去抵掉了。〞前述资深汇银人士说。 交易员表示，因美联储(FED)开会在即，今天外资持续汇出，加上午后油款加入买汇行 列，促使台币贬破30.200大关；但随即吸引大型出口商出手抛售美元，让台币贬幅略收敛。 一大型银行交易员说，今天市场焦点还是在外资身上，外资一直买、一直买美元，而出 口商则是一直卖、一直卖美元，〞外资随便买都有货(美元)啊，超爽的。〞 另一大型银行交易员则指出，外资今天卖超台股金额虽不及昨天大，惟午后除了外资汇 出，还有油款出来轧一脚，更加重台币贬值力道；但随台币贬破30.200大关，出口商抛汇力 道也跟着增强，一口气即丢出三支(每支100万美元)至五支美元，成交量跟着扩增。 今天台币兑美元收盘创逾一个月新低，此前收盘新低为5月10日的30.266。 多数新兴亚币周二仅小幅波动，交易员等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议 。美联储料在此次会议上升息，并对2017年进一步升息步伐给出暗示。 周二台湾加权股价指数收涨0.18%。台湾证券交易所周二资料显示 ，外资及陆资在台股卖超79.98亿台币，连三个交易日卖超共计251.97亿台币；上交易日为 卖超138.22亿台币。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度与 上日尾盘水准一致；目前一个月美元/台币远汇报30.223/30.293，上日收在3 0.257。 交易员预估，明日台币兑美元主要交易区间料在30.180-30.300。 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 30.210 30.176 30.175-30.228 30.210 9.12 8.22 司 元太外汇经纪公 30.225 30.176 30.175-30.225 30.199 4.61 5.28 司 无本金交割远期外汇(ND 最新报价 上日现货收盘时水准 F) 美元/台币一个月期 0.010/0.020 0.010/0.020 美元/台币六个月期 -0.165/-0.140 -0.155/-0.125 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 罗两莎 ；审校 乔艳红)