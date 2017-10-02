台湾汇市：台币收创逾两个月新低，因美元走强及外资汇出

* 台币量增收跌逾1角创两个多月新低 * 因美元走强及外资汇出惟出口商抛汇 * NDF一个月美元/台币换汇点由折价收敛至价平 * 台币兑美元明日主要区间料在30.360-30.500 路透台北10月2日 - 台币兑美元周一收跌逾1角，中止连两日收升，并创逾两个月新低。交易员 称，因国际美元走强及外资汇出令台币走弱，且海外无本金交割远期外汇(NDF)一个月天期美元/台币换汇点折 价幅度收敛至价平附近，惟出口商抛汇稍有压抑台币贬值力道。 他们表示，有外资在11点进行FIXING(定价)交易在30.390，引导台币贬势扩大进而跌破30.400，吸引出口 商抛汇意愿明显提高，带动交投转趋活络，后续料维持区间偏跌走势，短线仍唯国际美元是问。 〞台币贬值量增、升值就量缩，因此预料将往贬的方向走。〞一位大型公股银行交易员说。 今日台币兑美元收贬1.08角在30.413，收在相对低位，前波收盘低位为7月21日的30.451。 另一大型银行交易员亦称，受到外资大举汇出冲击，致台币走贬，惟随台币贬至30.350附近即吸引出口商 进场小量挂单，台币跌破30.400时出口商抛汇卖压也跟着加大，若台币进一步贬向30.500，出口商抛汇卖需将 持续垫高，有望提供台币适度支撑。 至于台积电董事长张忠谋稍早无预警宣布明年6月退休；交易员认为，台股或将受 到台积电走势影响，将进一步观察台股后市及外资在台股操作动向。 台湾股市周一收涨0.78%，至10,465.16点证券交易所资料显示，外资及陆资在台股买超11.9 3亿台币，连三个交易日买超共59.90亿台币。 亚币周一下跌，因美国公债收益率(殖利率)上升支撑美元，盖过中国制造业数据好于预期的影响。 至于韩国金融市场10月2日(周一)至9日(下周一)因公共假期休市，10日(周二)将恢复正常交易。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘缩小 至价平附近，一周天期则由折价转为溢价；目前一个月美元/台币远汇报30.399/30.428，上日 收在30.334。 交易员预估，明日台币兑美元主要区间料在30.360-30.500。 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 30.413 30.305 30.305-30.416 30.309 7.79 2.59 司 元太外汇经纪公 30.413 30.305 30.300-30.416 30.300 3.745 1.26 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.020/0.000 -0.035/-0.025 美元/台币六个月期 -0.250/-0.210 -0.275/-0.245 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 詹静宜； 审校 董永年)