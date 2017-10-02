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台湾汇市：台币收创逾两个月新低，因美元走强及外资汇出
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#亚洲
2017年10月2日 / 上午9点21分 / 19 天前

台湾汇市：台币收创逾两个月新低，因美元走强及外资汇出

2 分钟阅读

    * 台币量增收跌逾1角创两个多月新低
    * 因美元走强及外资汇出惟出口商抛汇
    * NDF一个月美元/台币换汇点由折价收敛至价平
    * 台币兑美元明日主要区间料在30.360-30.500

    路透台北10月2日 - 台币兑美元周一收跌逾1角，中止连两日收升，并创逾两个月新低。交易员
称，因国际美元走强及外资汇出令台币走弱，且海外无本金交割远期外汇(NDF)一个月天期美元/台币换汇点折
价幅度收敛至价平附近，惟出口商抛汇稍有压抑台币贬值力道。
    
    他们表示，有外资在11点进行FIXING(定价)交易在30.390，引导台币贬势扩大进而跌破30.400，吸引出口
商抛汇意愿明显提高，带动交投转趋活络，后续料维持区间偏跌走势，短线仍唯国际美元是问。
   
    〞台币贬值量增、升值就量缩，因此预料将往贬的方向走。〞一位大型公股银行交易员说。
    
    今日台币兑美元收贬1.08角在30.413，收在相对低位，前波收盘低位为7月21日的30.451。
    
    另一大型银行交易员亦称，受到外资大举汇出冲击，致台币走贬，惟随台币贬至30.350附近即吸引出口商
进场小量挂单，台币跌破30.400时出口商抛汇卖压也跟着加大，若台币进一步贬向30.500，出口商抛汇卖需将
持续垫高，有望提供台币适度支撑。
    
    至于台积电董事长张忠谋稍早无预警宣布明年6月退休；交易员认为，台股或将受
到台积电走势影响，将进一步观察台股后市及外资在台股操作动向。
    
    台湾股市周一收涨0.78%，至10,465.16点证券交易所资料显示，外资及陆资在台股买超11.9
3亿台币，连三个交易日买超共59.90亿台币。  
    
     亚币周一下跌，因美国公债收益率(殖利率)上升支撑美元，盖过中国制造业数据好于预期的影响。
至于韩国金融市场10月2日(周一)至9日(下周一)因公共假期休市，10日(周二)将恢复正常交易。
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘缩小
至价平附近，一周天期则由折价转为溢价；目前一个月美元/台币远汇报30.399/30.428，上日
收在30.334。 
       
    交易员预估，明日台币兑美元主要区间料在30.360-30.500。 
 16:00             台币/美  上日收盘  波动区间       开盘价    成交量   上日成交
                        元                                     亿美元   量／亿美
                      报价                                                   元 
 台北外汇经纪公     30.413    30.305  30.305-30.416   30.309     7.79       2.59
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     30.413    30.305  30.300-30.416   30.300    3.745       1.26
 司                                                                    
 无本金交割远期外汇(NDF        最新报价               上日现货收盘时水准
 )                                              
                                                
 美元/台币一个月期           -0.020/0.000               -0.035/-0.025
 美元/台币六个月期           -0.250/-0.210              -0.275/-0.245
        
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 詹静宜； 审校 董永年)

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