台湾汇市：台币收创逾两周新低，外资净汇出4亿美元出口商抛汇缓贬势

* 台币兑美元再收低，并创逾半个月新低 * 外资净汇出约4亿美元，台币呈连三贬 * 台币贬破30.400，出口商卖单倾巢而出 * 下周一台币兑美元区间料在30.300-30.500 路透台北8月11日 - 台币兑美元周五再收低并创逾半个月新低。当周贬0.46%。交易员称，受东 北亚地缘政治风险升高等冲击，今天外资一大早即疯狂抢进美元，全天亦净汇出约四亿美元，台币盘中一度贬 破30.400大关，出口商美元卖单则倾巢而出，使台币贬幅缩减。 他们指出，北韩领导人金正恩与美国总统特朗普(川普)互呛，东北亚政局动荡不安，重创全球金融市场， 早盘外资全面站在买方，进场狂买美元，一大型外资保管行一口气买入1亿美元，致台币瞬间摔破30.400大关 ，至30.415低价；惟11点过后外资买盘略显后继无力，加上有出口商进场撑盘，缓和台币贬势。 〞早上外资买超凶的，结果台币就被杠下来了啊，但出口商看到台币见4字头(30.400)美元卖单倾巢而出 。〞一资深汇银人士说，〞外资保管行银行都集中在早盘做(买美元)，对汇市影响很大，但出口商一出来(美 元)又被打回去了。〞 他并称，午后因公布外资扩大台股卖超至91亿台币，大批美元再度涌入，出口商大举抛售美元，台币尾盘 收在30.358，贬值4.9分。 一大型银行交易员亦称，今天外资都集中在早盘买入美元，11点过后外资买盘即显得有点后继无力，台币 随之略走稳，〞听说早上有人一口气买了100支(1亿美元)，都靠他们把出口商都逼出来，但要买的人早上都买 光了。〞 他们表示，今天外资和出口商买卖盘都很凶悍，外资狂抢美元，出口商则狂丢美元，使台币在30.350至30 .380间震荡，下周观察重点在东北亚地缘政治后续发展，及美股和台股表现还有外资动向。 台币兑美元周五收在30.358，创逾半个月新低，此前收盘新低为7月26日在30.402。 台湾股市周五以平盘作收，中止连三日下跌走势，加权股价指数收平盘至10,329.57点。 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为卖超91.62亿台币；上交易 日修正后为买超12.71亿 台币。 多数新兴亚币周五因避险情绪高涨而下跌，韩元和菲律宾披索跌势最重，投资者对于美朝间的激烈口水战 担忧不已。 美元兑日圆周五跌至八周低点附近，因美国和朝鲜之间的紧张局势升级。在欧洲和美国夏季假期市况淡静 之际，朝鲜局势占据汇市主导。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩增；目 前一个月美元/台币远汇报30.337/30.352，上日收在30.340。 交易员预估，下周一台币兑美元区间料在30.300-30.500。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 30.358 30.309 30.330-30.415 30.360 7.63 9.09 司 元太外汇经纪公 30.357 30.309 30.330-30.414 30.370 5.81 4.78 司 无本金交割远期外汇(ND 最新报价 上日现货收盘时水准 F) 美元/台币一个月期 -0.045/-0.035 -0.035/-0.020 美元/台币六个月期 -0.220/-0.190 -0.195/-0.160 (记者 罗两莎 ；审校 曾祥进)