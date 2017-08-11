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台湾汇市：台币收创逾两周新低，外资净汇出4亿美元出口商抛汇缓贬势
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2017年8月11日 / 上午10点01分 / 3 天内

台湾汇市：台币收创逾两周新低，外资净汇出4亿美元出口商抛汇缓贬势

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 台币兑美元再收低，并创逾半个月新低
    * 外资净汇出约4亿美元，台币呈连三贬
    * 台币贬破30.400，出口商卖单倾巢而出
    * 下周一台币兑美元区间料在30.300-30.500

    路透台北8月11日 - 台币兑美元周五再收低并创逾半个月新低。当周贬0.46%。交易员称，受东
北亚地缘政治风险升高等冲击，今天外资一大早即疯狂抢进美元，全天亦净汇出约四亿美元，台币盘中一度贬
破30.400大关，出口商美元卖单则倾巢而出，使台币贬幅缩减。
    
    他们指出，北韩领导人金正恩与美国总统特朗普(川普)互呛，东北亚政局动荡不安，重创全球金融市场，
早盘外资全面站在买方，进场狂买美元，一大型外资保管行一口气买入1亿美元，致台币瞬间摔破30.400大关
，至30.415低价；惟11点过后外资买盘略显后继无力，加上有出口商进场撑盘，缓和台币贬势。
    
    〞早上外资买超凶的，结果台币就被杠下来了啊，但出口商看到台币见4字头(30.400)美元卖单倾巢而出
。〞一资深汇银人士说，〞外资保管行银行都集中在早盘做(买美元)，对汇市影响很大，但出口商一出来(美
元)又被打回去了。〞 

    他并称，午后因公布外资扩大台股卖超至91亿台币，大批美元再度涌入，出口商大举抛售美元，台币尾盘
收在30.358，贬值4.9分。
    
    一大型银行交易员亦称，今天外资都集中在早盘买入美元，11点过后外资买盘即显得有点后继无力，台币
随之略走稳，〞听说早上有人一口气买了100支(1亿美元)，都靠他们把出口商都逼出来，但要买的人早上都买
光了。〞
    
    他们表示，今天外资和出口商买卖盘都很凶悍，外资狂抢美元，出口商则狂丢美元，使台币在30.350至30
.380间震荡，下周观察重点在东北亚地缘政治后续发展，及美股和台股表现还有外资动向。
    
    台币兑美元周五收在30.358，创逾半个月新低，此前收盘新低为7月26日在30.402。
        
    台湾股市周五以平盘作收，中止连三日下跌走势，加权股价指数收平盘至10,329.57点。
台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为卖超91.62亿台币；上交易 日修正后为买超12.71亿
台币。
    
    多数新兴亚币周五因避险情绪高涨而下跌，韩元和菲律宾披索跌势最重，投资者对于美朝间的激烈口水战
担忧不已。

    美元兑日圆周五跌至八周低点附近，因美国和朝鲜之间的紧张局势升级。在欧洲和美国夏季假期市况淡静
之际，朝鲜局势占据汇市主导。

    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩增；目
前一个月美元/台币远汇报30.337/30.352，上日收在30.340。
   
    交易员预估，下周一台币兑美元区间料在30.300-30.500。
         
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选  
              
 16:00             台币/美  上日收盘  波动区间       开盘价    成交量   上日成交
                        元                                     亿美元   量／亿美
                      报价                                                   元 
 台北外汇经纪公     30.358    30.309  30.330-30.415   30.360     7.63       9.09
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     30.357    30.309  30.330-30.414   30.370     5.81       4.78
 司                                                                    
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 美元/台币一个月期          -0.045/-0.035              -0.035/-0.020
 美元/台币六个月期          -0.220/-0.190              -0.195/-0.160 (记者 罗两莎 ；审校 曾祥进)

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