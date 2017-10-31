台湾汇市：台币收创逾两周高位，量缩静候美联储利率决议

* 出口商抛汇与韩元走升，台币收创逾两周高位 * 盘整静候FOMC利率决议等变数厘清 * 明日台币兑美元区间料在30.150-30.200 路透台北10月31日 - 台币兑美元周二收升，创逾两周高位。交易员表示，出口商月底抛汇以及 韩元兑美元引领亚币走升，令台币表现偏强，不过市场观望气氛浓厚，成交金额较上日萎缩。 他们指出，国际美元受2016年美国大选通俄门调查出现新进展而走弱，不过接下来还有下届美联储主席将 公布，美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决议以及一系列美国经济数据要宣布，诸多不确定性将让汇价走势 陷于胶着。 〞今天区间很小，精确一点说变动只有1分。〞一位大型银行交易员说。 他表示，今天就是出口商因月底要抛汇，再加上韩元持续升值，拉着台币往上涨。但进口商逢低也加大承 接美元力道，使得交投陷入相当狭窄的区间。 另一银行交易员则称，今日台股虽然持续创高，但外资却在现货转为卖超。虽然近期外资因汇入与汇出的 金额都不大，在市场扮演推波助澜的角色份量减轻，但仍要持续关注未来的动向。 他们认为，近期台币仍将受美元、韩元等走势牵引。明日进入月初，少了出口商的抛汇压力，预料台币再 持强的力道将有限。 台湾股市周二收高，并再创逾27年半高位。台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股转 为卖超14.44亿台币；上交易日为买超34.38亿台币。 多数亚币周二走高，美元承压。调查俄罗斯是否干预2016年美国大选的联邦调查员对总统特朗普的前竞选 经理提出指控。韩元/美元因外资对韩股的强劲买需获得提振，收于九周高点。[nZZT2Y5C 03] 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度与上日尾盘扩大 ；目前一个月美元/台币远汇报30.067/30.083，上日收在30.128。 交易员预估，明日台币兑美元主要区间料在30.150-30.200。 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 30.170 30.205 30.151-30.171 30.159 4.97 6.92 司 元太外汇经纪公 30.166 30.205 30.150-30.179 30.150 2.98 2.85 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.070/-0.060 -0.055/-0.045 美元/台币六个月期 -0.330/-0.300 -0.315/-0.285 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 董永年; 审校 林高丽)