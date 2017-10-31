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台湾汇市：台币收创逾两周高位，量缩静候美联储利率决议
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2017年10月31日 / 上午9点12分 / 1 天前

台湾汇市：台币收创逾两周高位，量缩静候美联储利率决议

2 分钟阅读

    * 出口商抛汇与韩元走升，台币收创逾两周高位
    * 盘整静候FOMC利率决议等变数厘清
    * 明日台币兑美元区间料在30.150-30.200

    路透台北10月31日 - 台币兑美元周二收升，创逾两周高位。交易员表示，出口商月底抛汇以及
韩元兑美元引领亚币走升，令台币表现偏强，不过市场观望气氛浓厚，成交金额较上日萎缩。
    
    他们指出，国际美元受2016年美国大选通俄门调查出现新进展而走弱，不过接下来还有下届美联储主席将
公布，美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决议以及一系列美国经济数据要宣布，诸多不确定性将让汇价走势
陷于胶着。
    
    〞今天区间很小，精确一点说变动只有1分。〞一位大型银行交易员说。
    
    他表示，今天就是出口商因月底要抛汇，再加上韩元持续升值，拉着台币往上涨。但进口商逢低也加大承
接美元力道，使得交投陷入相当狭窄的区间。
    
    另一银行交易员则称，今日台股虽然持续创高，但外资却在现货转为卖超。虽然近期外资因汇入与汇出的
金额都不大，在市场扮演推波助澜的角色份量减轻，但仍要持续关注未来的动向。
    
    他们认为，近期台币仍将受美元、韩元等走势牵引。明日进入月初，少了出口商的抛汇压力，预料台币再
持强的力道将有限。
    
    台湾股市周二收高，并再创逾27年半高位。台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股转
为卖超14.44亿台币；上交易日为买超34.38亿台币。
    
    多数亚币周二走高，美元承压。调查俄罗斯是否干预2016年美国大选的联邦调查员对总统特朗普的前竞选
经理提出指控。韩元/美元因外资对韩股的强劲买需获得提振，收于九周高点。[nZZT2Y5C
03]    
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度与上日尾盘扩大
；目前一个月美元/台币远汇报30.067/30.083，上日收在30.128。
    
    交易员预估，明日台币兑美元主要区间料在30.150-30.200。     
    
 16:00             台币/美  上日收盘    波动区间     开盘价    成交量   上日成交
                        元                                     亿美元   量／亿美
                      报价                                                   元 
 台北外汇经纪公     30.170    30.205  30.151-30.171   30.159     4.97       6.92
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     30.166    30.205  30.150-30.179   30.150     2.98       2.85
 司                                                                    
 无本金交割远期外汇(NDF         最新报价              上日现货收盘时水准
 )                                               
                                                 
 美元/台币一个月期           -0.070/-0.060               -0.055/-0.045
 美元/台币六个月期           -0.330/-0.300               -0.315/-0.285
 
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 董永年; 审校 林高丽)

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