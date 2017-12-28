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#亚洲
December 28, 2017 / 8:48 AM / a day ago

台湾汇市：台币收创逾四年新高，因美元全线下滑及外资明显汇入

2 分钟阅读

    * 台币创逾四年新高，因国际美元全线下滑
    * 外资扩大汇入迫使出口商加大抛汇力道
    * 明日台币主要交投区间在29.650-29.850

    路透台北12月28日 - 台币兑美元周四连三日收升，并创逾四年新高。交易员指出，因国际美元持续走弱，且外资扩大汇入并买超台股、出口商年底抛汇等因素带动。
    
    他们表示，今日一早即见外资汇入，带动台币兑美元突破29.904今年盘中高位，此令出口商抛汇的压力更形加大。午后美元全线下跌，外资在股市扩大买超更激励台币进一步走强，但进口商美元买盘于临收盘前适时出现，也稍稍收敛了台币升值幅度。   
    
    〞蛮多(外资)进来的，都在卖(美元)。〞一位外商银行交易员说。
    
    他表示，由于美元指数跌到12月1日以来低点，海外无本金交割远期外汇(NDF)全面看空美元，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度明显扩大，资金转向非美货币趋势明确。   

    另一大型银行交易员则称，台币在升破29.904价位后，出口商眼见大势已去，再加上明日就要封关，也只能认命将部位结清。
    
    他并指出，今年台币升势迅猛，累计升值幅度达8.17%，几乎很少金融机构与出口商看对走势，汇兑损失可能吃掉厂商不少获利。
    
    台湾股市周四收高，指数重新站回半年线。台湾证券交易所资料显示，今日外资及陆资在台股买超65.02亿台币，连两个交易日买超共90.78亿台币。 
    
    全球汇市，美元周四全线下滑，受10年期美债收益率下跌的拖累，而大宗商品货币受到金属和石油价格本周上涨的支撑。韩元兑美元在本地平台报1,070.5，较上收盘价1,074.1上涨0.34%。
    
    今日台币收盘报29.840，前高为2013年12月18日的29.745。盘中一度触及29.750，此前盘中高位则为2013年12月19日的29.723。       

    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘明显扩大；目前一个月美元/台币远汇报29.593/29.623，上日收在29.789。    

    交易员预估，明日台币兑美元主要区间在29.650-29.850。    
    
 16:00            台币/美   上日收    波动区间     开盘价   成交量   上日成交
                       元       盘                          亿美元   量／亿美
                     报价                                                 元 
 台北外汇经纪公    29.840   29.940  29.750-29.937   29.937    8.73       6.76
 司                                                                 
 元太外汇经纪公    29.838   29.941  29.751-29.937   29.937    3.72       4.11
 司                                                                 
 无本金交割远期外汇(NDF         最新报价               上日现货收盘时水准
 )                                                
                                                  
 美元/台币一个月期            -0.180/-0.170               -0.130/-0.120
 美元/台币六个月期            -0.600/-0.570               -0.540/-0.500
 
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 董永年; 审校 张喜良)

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