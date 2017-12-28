台湾汇市：台币收创逾四年新高，因美元全线下滑及外资明显汇入

* 台币创逾四年新高，因国际美元全线下滑 * 外资扩大汇入迫使出口商加大抛汇力道 * 明日台币主要交投区间在29.650-29.850 路透台北12月28日 - 台币兑美元周四连三日收升，并创逾四年新高。交易员指出，因国际美元持续走弱，且外资扩大汇入并买超台股、出口商年底抛汇等因素带动。 他们表示，今日一早即见外资汇入，带动台币兑美元突破29.904今年盘中高位，此令出口商抛汇的压力更形加大。午后美元全线下跌，外资在股市扩大买超更激励台币进一步走强，但进口商美元买盘于临收盘前适时出现，也稍稍收敛了台币升值幅度。 〞蛮多(外资)进来的，都在卖(美元)。〞一位外商银行交易员说。 他表示，由于美元指数跌到12月1日以来低点，海外无本金交割远期外汇(NDF)全面看空美元，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度明显扩大，资金转向非美货币趋势明确。 另一大型银行交易员则称，台币在升破29.904价位后，出口商眼见大势已去，再加上明日就要封关，也只能认命将部位结清。 他并指出，今年台币升势迅猛，累计升值幅度达8.17%，几乎很少金融机构与出口商看对走势，汇兑损失可能吃掉厂商不少获利。 台湾股市周四收高，指数重新站回半年线。台湾证券交易所资料显示，今日外资及陆资在台股买超65.02亿台币，连两个交易日买超共90.78亿台币。 全球汇市，美元周四全线下滑，受10年期美债收益率下跌的拖累，而大宗商品货币受到金属和石油价格本周上涨的支撑。韩元兑美元在本地平台报1,070.5，较上收盘价1,074.1上涨0.34%。 今日台币收盘报29.840，前高为2013年12月18日的29.745。盘中一度触及29.750，此前盘中高位则为2013年12月19日的29.723。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘明显扩大；目前一个月美元/台币远汇报29.593/29.623，上日收在29.789。 交易员预估，明日台币兑美元主要区间在29.650-29.850。 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 盘 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 29.840 29.940 29.750-29.937 29.937 8.73 6.76 司 元太外汇经纪公 29.838 29.941 29.751-29.937 29.937 3.72 4.11 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.180/-0.170 -0.130/-0.120 美元/台币六个月期 -0.600/-0.570 -0.540/-0.500 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 董永年; 审校 张喜良)