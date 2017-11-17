台湾汇市：台币收升创近两个月收盘高位，随韩元走升且外资汇入

* 韩元连日走强，带动台币收创近两个月高位 * 外资抛汇力道强，进口商亦有美元买盘 * 明日台币兑美元区间料在30.000-30.200 路透台北11月17日 - 台币兑美元周五收盘小升，创近两个月收盘高位。交易员指出，韩元KRW= KFTC连日大升带动台币走强，且台股也反弹，外商银抛汇力道加强；只不过台币升破30.1后进口商的美元买 单持续出笼，限缩台币升幅。 汇银人士说，股市重拾强劲动能，外资也回头汇入。至于央行预料在美国汇率报告的压力下，仍将放任市 场波动。出口商方面，目前是等待合理价位抛汇，不过月底将临，抛汇力道料走升。台币收盘前高是9月15日 的30.075。 〞韩国要升息，热钱跑到韩国去了，〞一位大型商银交易人士表示。 也有交易员表示，台币近期不论成交量，抑或是波动幅度都相对平淡，这可能是临近年底，交易商交投意 愿偏低所致。至于出口商近期见到30.200有强烈抛汇意愿，但若台币升至30.100附近，进口商也纷纷进场买汇 ，实质需求仍主导盘势走向。 他们认为，下周国际消息面上较为淡静，日前一级数据都已发布完毕，不排除短期内落入清淡交投。但愈 靠近月底，出口商抛汇压力会走高，预估下周台币交易区间在30.000-30.200。 台湾股市周五收涨，终止连两日跌势，本周则收跌0.29%。外资及陆资在台股转为买超25.73亿台 币，中止此前连两个交易日卖超共计150.20亿台币。 随着美元全线走软，韩元收于近14个月高位。韩元兑美元在本地结算平台报1,097.5韩元，上 日收报1,101.4韩元。本周，韩元上涨1.8%，为7月中旬以来最大单周涨幅。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘差不 多；目前一个月美元/台币远汇报29.967/30.004，上日收在29.944。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 报价 亿美元 量／亿美 元 台北外汇经纪公 30.101 30.158 30.083-30.140 30.110 6.41 7.84 司 元太外汇经纪公 30.100 30.158 30.083-30.120 30.110 4.34 4.705 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.120/-0.100 -0.100/-0.080 美元/台币六个月期 -0.395/-0.355 -0.360/-0.320 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 高洁如; 审校)