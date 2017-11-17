FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
台湾汇市：台币收升创近两个月收盘高位，随韩元走升且外资汇入
频道
专题
全球基金经理对中国看法不一 但普遍看好新兴市场
路透精英汇
全球基金经理对中国看法不一 但普遍看好新兴市场
汇市一周综述：四大央行承诺向市场放风 欧元“人逢喜事精神爽”
深度分析
汇市一周综述：四大央行承诺向市场放风 欧元“人逢喜事精神爽”
特斯拉电动重卡亮相藏玄机 新款Roadster跑车成压轴彩蛋
国际财经
特斯拉电动重卡亮相藏玄机 新款Roadster跑车成压轴彩蛋
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年11月17日 / 上午9点00分 / 更新于 21 小时前

台湾汇市：台币收升创近两个月收盘高位，随韩元走升且外资汇入

2 分钟阅读

    * 韩元连日走强，带动台币收创近两个月高位
    * 外资抛汇力道强，进口商亦有美元买盘
    * 明日台币兑美元区间料在30.000-30.200

    路透台北11月17日 - 台币兑美元周五收盘小升，创近两个月收盘高位。交易员指出，韩元KRW=
KFTC连日大升带动台币走强，且台股也反弹，外商银抛汇力道加强；只不过台币升破30.1后进口商的美元买
单持续出笼，限缩台币升幅。
    
    汇银人士说，股市重拾强劲动能，外资也回头汇入。至于央行预料在美国汇率报告的压力下，仍将放任市
场波动。出口商方面，目前是等待合理价位抛汇，不过月底将临，抛汇力道料走升。台币收盘前高是9月15日
的30.075。
    
    〞韩国要升息，热钱跑到韩国去了，〞一位大型商银交易人士表示。
    
    也有交易员表示，台币近期不论成交量，抑或是波动幅度都相对平淡，这可能是临近年底，交易商交投意
愿偏低所致。至于出口商近期见到30.200有强烈抛汇意愿，但若台币升至30.100附近，进口商也纷纷进场买汇
，实质需求仍主导盘势走向。
    
    他们认为，下周国际消息面上较为淡静，日前一级数据都已发布完毕，不排除短期内落入清淡交投。但愈
靠近月底，出口商抛汇压力会走高，预估下周台币交易区间在30.000-30.200。
    
    台湾股市周五收涨，终止连两日跌势，本周则收跌0.29%。外资及陆资在台股转为买超25.73亿台
币，中止此前连两个交易日卖超共计150.20亿台币。
 
    
    随着美元全线走软，韩元收于近14个月高位。韩元兑美元在本地结算平台报1,097.5韩元，上
日收报1,101.4韩元。本周，韩元上涨1.8%，为7月中旬以来最大单周涨幅。

    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘差不
多；目前一个月美元/台币远汇报29.967/30.004，上日收在29.944。
 16:00             台币/美元  上日收盘    波动区间     开盘价    成交量   上日成交
                        报价                                     亿美元   量／亿美
                                                                               元 
 台北外汇经纪公       30.101    30.158  30.083-30.140   30.110     6.41       7.84
 司                                                                      
 元太外汇经纪公       30.100    30.158  30.083-30.120   30.110     4.34      4.705
 司                                                                      
 无本金交割远期外汇(NDF         最新报价              上日现货收盘时水准
 )                                               
                                                 
 美元/台币一个月期           -0.120/-0.100               -0.100/-0.080
 美元/台币六个月期           -0.395/-0.355               -0.360/-0.320
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 高洁如; 审校)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below