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台湾汇市：台币收升因午后美元转弱及出口商季底抛汇，外资则呈净汇出
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2017年6月23日 / 上午9点30分 / 2 个月内

台湾汇市：台币收升因午后美元转弱及出口商季底抛汇，外资则呈净汇出

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 台币连二日收升，因美元反转走弱亚币反弹
    * 出口商季底抛汇效应发酵，台币午后止跌反弹
    * 外资在台股转为卖超，外资净汇出数千万美元
    * 下周一台币兑美元区间料在30.300-30.500

    路透台北6月23日 - 台币兑美元周五收升；汇银人士表示，随午后美元反转走弱及出口商进场大
举抛汇，台币扭转早盘偏弱格局，且一度攻破30.400大关，最高冲至30.355价位；惟外资在台股由买转卖并净
汇出数千万美元，台币终场收在30.400整数价位。
    
    一资深汇银人士指出，因时值进入6月底且是季底，下午来自出口商的美元卖单量相当可观，加上午后美
元转弱推波助澜，带动韩元、日圆及新币等亚币走升，台币随国际市场呈止跌反弹走势。
    
    〞主要是(出口)厂商啦，接近季底了，出口商都出来杀(卖出美元)，尤其是台币贬破30.400，他们杀的很
凶啊，早上价格那么好却不杀。〞前述资深汇银人士说。
    
    一大型商银交易员则称，台币早盘因外资汇出而走低，午后情势却大反转，在美元转弱及外银反手抛售美
元带动下，台币摆脱早盘弱势格局，且连二日收升。
    
    新兴亚币周五大多呈区间波动，在下周美国公布通胀相关指标之前交易员持观望态度，而人民币仍有可能
创下3月初以来最大周线跌幅。

    台湾股市周五收盘小跌，终止连六升，加权股价指数收跌0.21%。台湾证券交易所周
五资料显示，外资及陆资在台股转为卖超29.09亿台币，中止先前连六个交易日买超共计123.53亿台币；上交
易日修正后为买超28.68亿台币。 
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩增；目
前一个月美元/台币远汇报30.320/30.360，上日收在30.392。
        
    交易员预估，下周一台币兑美元主要交易区间料在30.300-30.500。
 16:00             台币/美  上日收盘  波动区间       开盘价    成交量   上日成交
                        元                                     亿美元   量／亿美
                      报价                                                   元 
 台北外汇经纪公     30.400    30.442  30.355-30.468   30.400     5.96       6.51
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     30.400    30.438  30.360-30.470   30.429     3.08       3.02
 司                                                                    
 无本金交割远期外汇(ND        最新报价               上日现货收盘时水准
 F)                                            
                                               
 美元/台币一个月期          -0.035/-0.025               -0.010/0.000
 美元/台币六个月期          -0.190/-0.160              -0.150/-0.120
 
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 罗两莎 ；审校 杨淑祯)

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