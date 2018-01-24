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January 24, 2018 / 9:42 AM / 更新于 21 hours ago

台湾汇市：台币收升并创五年新高，因美元弱及外资净汇入近四亿美元

2 分钟阅读

    * 台币兑美元收创五年新高，外资净汇入近四亿美元
    * 美元弱日圆和欧元走升，台币跟随国际市场波动
    * 外资及出口商同步抛汇，央行适度放手让台币收升
    * 明日主要交易区间料在29.100-29.300

    路透台北1月24日 - 台币兑美元周三收升1角，并创五年新高；汇银人士表示
，受国际美元走弱，日圆和欧元等升值带动，加上外资续呈净汇入近四亿美元等激励，今天
台币延续近日升值走势，收盘攻克29.400大关；短线观察重点在外资动向及美元走势。
    
    一资深汇银人士指出，今天外资在台股续呈买超，外资汇入力道虽不及前两天强劲，但
净汇入金额仍远高于台股买超，再加上美元续弱，央行盘中适度放手让台币走升，尾盘亦仅
稍做调节，台币因而收升。
    
    〞外资继续进来啊，但有比较少一点，没有昨天那么凶悍了。 〞前述资深汇银人士说
，〞今天日圆、欧元都涨啊，出口商也比昨天多一些。〞
    
    他们表示，外资早盘一度少量反手汇出，惟午后又转为汇入且金额扩增，值得注意的是
，连日来外资净汇入的金额均远远超过其在台股的买超金额，其目的不仅炒股也炒汇，但因
美元走势偏弱，央行不再强挡台币升势，短线台币料将再测29.200及29.100关卡。
    
    一大型银行交易员也说，因外资持续在台股买超，午后续汇入，但力道已不及前两天强
劲，〞外商还在丢美金啦，海外美元价格还是有下去一些，因为美元很弱，非美货币都走扬
，台币短线还是有升值的压力。〞
    
    另一大型银行交易员表指出，外资和出口商同步抛美元，进口商和散户则因预期台币仍
有升值空间多呈观望态度，美元买盘偏弱，尾盘央行虽进场略调节，但台币终场仍升破29.4
00关卡。
    
    今日台币兑美元汇率收在29.302创五年新高，此前收盘新高为2013年1月25日的29.250
。
    
    大多数新兴亚洲货币周三攀升，人民币触及逾两年高点，因美元兑一篮子货币继续下跌
至三年新低。

    台湾股市周三收跌近1%弱于亚股，不但跌破五日线，也结束先前连八升，加权股价指数
收跌0.90%。台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资
在台股买超42亿台币， 连八个交易日买超共计463.32亿台币；上交易日为买超51.44亿台币
。

    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较
上日尾盘略为缩减；目前一个月美元/台币远汇报29.038/29.068，上日收在2
9.111。
            
    交易员预估，明日台币兑美元主要区间在29.100-29.300。
    
 16:00            台币/美   上日收    波动区间     开盘价     成交量  上日成交
                       元       盘                            亿美元  量／亿美
                     报价                                                  元 
 台北外汇经纪公    29.302   29.402  29.204-29.303  29.300       9.39     14.77
 司                                                                   
 元太外汇经纪公    29.302   29.400  29.202-29.302  29.235       4.83     5.735
 司                                                                   
 无本金交割远期外汇(NDF         最新报价              上日现货收盘时水准
 )                                                
                                                  
 美元/台币一个月期            -0.115/-0.095             -0.120/-0.110
 美元/台币六个月期            -0.465/-0.425             -0.470/-0.440
    
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