台湾汇市：台币收升终止连三贬因美元转弱，外资和出口商同步抛汇

* 台币兑美元震荡收升，终止连三贬 * 美元走弱，外资大举汇入促台币走升 * 出口商续抛汇，海外NDF市场看空美元 * 明日台币兑美元主要交易区间料在29.050-29.200 路透台北1月31日 - 台币兑美元周三震荡收升，终止连三贬。交易员指出，随 国际美元转弱，午后人民币和韩元劲扬，加上外资和出口商一面倒抛售美元，带动台币止跌 反弹；短线应有机会挑战29.100大关。 他们表示，外资早盘仅小买小卖，惟午后随美元走跌，外资进场大砍美元，加上出口商 美元卖单源源不绝涌入，进口商买盘则暂持观望态度，促使台币一度升值逾1角，最高至29. 121。 〞人民币升啊，下午外资变成一面倒卖美元，出口商也出来卖满多的。〞一大型银行交 易员说。 另一大型银行交易员亦称，台股收涨、外资在股市转为买超，加上人民币和韩元等亚币 劲升推波助澜，台币一改近日弱势格局，午后趁外资狂抛汇展开绝地大反攻，且升破29.200 整数价位。 〞外资一直丢、一直丢(美元)，外资早上先丢后回补，下午又认赔丢出来，美元变得满 弱的，春节前台币应该有机会到29元以下的价位。〞该交易员称。 他们表示，国际美元转弱，午后海外无本金交割远期外汇(NDF)美元/台币换汇点折价幅 度扩大，进口商美元买盘则明显退缩，短线台币趋势偏升且有机会挑战29.100关卡。 台湾股市周三反弹收升，月线涨逾4%创两年多最大单月涨幅，加权股价指数收 涨0.24%。台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股转 为买超24.33亿台币；上交易日为卖超26.36亿台币。 人民币兑美元即期周三午后扩大涨幅，收盘飙升495点，创2015年8月10日以 来的新高，中间价则续跌；市场价转为强于中间价方向运行。1月人民币涨幅累计高达3.5% ，创1994年汇率并轨来的最大单月涨幅。 亚币周三录得温和涨幅，美国总统特朗普发表国情咨文后，美国联邦储备理事会(美联 储/FED)今日公布会议决定前市场人气谨慎，抑制了地区货币兑美元的涨势。 美元兑一篮子主要货币周三下跌，对美国总统特朗普的国情咨文演说反应甚微。 美元指数1月跌3.5%，创2016年3月以来最大月线跌幅 。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较 上日尾盘扩增；目前一个月美元/台币远汇报29.000/29.040，上日收在29.17 4。 交易员预估，明日台币兑美元主要区间在29.050-29.200。 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 盘 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 29.150 29.240 29.121-29.250 29.229 7.75 9.19 司 元太外汇经纪公 29.148 29.242 29.121-29.243 29.239 4.25 4.58 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.090/-0.080 -0.070/-0.060 美元/台币六个月期 -0.440/-0.410 -0.390/-0.360 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 罗两莎；审校 乔艳红)