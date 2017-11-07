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台湾汇市：台币收升触及一周高点，因美元续涨乏力及美股创高激励台股收涨
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2017年11月7日 / 上午9点18分 / 更新于 21 小时前

台湾汇市：台币收升触及一周高点，因美元续涨乏力及美股创高激励台股收涨

2 分钟阅读

    * 台币兑美元随亚币收升触及一周新高
    * 美股创高激励台股上涨利于台币趋升
    * 明日台币兑美元区间料在30.150-30.200

    路透台北11月7日 - 台币兑美元周二微收升触及一周新高。交易员指出，由于国际美元续涨乏力
，以及台股受惠于美股创高激励而上涨逼近10,850点关口，此皆利于台币随亚币区间偏升整理，短线台币料续
在既有区间狭幅整理。
   
    他们并称，短线台币交投量能不够活络，较难引领台币跳脱现有区间，多随亚币在区间内窄幅波动，看不
出明显交易方向，实质需求也倾向在区间内来回操作，观望国际美元走势及外资动向释出进一步指引。
   
    周二台币兑美元收升3.4分，报30.170台币，为10月31日以来最高收盘水准，当日亦收在30.170。
     
    〞今天进口商有比较多，出口商也有但没有昨天多。〞一位公营银行交易员说。
    
    资金流向方面，他们表示，今日台币交投持稳，主要来自油款等进口商在台币升向30.160时的美元买需，
出口商则在台币升幅收敛至30.170时进场抛汇，但出口商抛汇动能已较上日减缓许多，至于外资则是买卖汇双
向皆有，尚待观察后续外资动态。
    
    台湾股市周二收涨0.5%，并创27年七个月新高。分析师称，受美国半导体产业将整并或将联盟利多消息激
励，台股在半导体龙头台积电领军之下，指数进一步攻高，收稳10,800点大关。证交所资料
显示，今日外资及陆资在台股转为买超5.81亿台币，中止此前连五日卖超共76.08亿。
    
    新兴亚币周二反弹，因美债收益率走低拖累美元涨势失去部分动力，且投资者对美国国会能否尽快通过税
改法案心存疑虑。美元指数略微走低报94.726，脱离周一触及的10日高点95.077。韩元兑
美元今收升报1,111.4，上日收在1,115.0。
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘微增
；目前一个月美元/台币远汇报30.110/30.151，上日收在30.164。
    
    交易员预估，明日台币兑美元主要区间料在30.150-30.200。     
    
 16:00             台币/美元  上日收盘    波动区间     开盘价    成交量   上日成交
                        报价                                     亿美元   量／亿美
                                                                               元 
 台北外汇经纪公       30.170    30.204  30.160-30.177   30.175     5.08       4.50
 司                                                                      
 元太外汇经纪公       30.170    30.203  30.160-30.175   30.170     2.69       2.50
 司                                                                      
 无本金交割远期外汇(NDF         最新报价              上日现货收盘时水准
 )                                               
                                                 
 美元/台币一个月期           -0.055/-0.045               -0.050/-0.035
 美元/台币六个月期           -0.275/-0.245               -0.270/-0.235
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 詹静宜； 审校 乔艳红)

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