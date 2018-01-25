台湾汇市：台币收升逾2角创五年新高，因美元弱外资净汇入近七亿美元

* 台币兑美元爆量收升逾2角，创五年收盘新高 * 外资净汇入近七亿美元，出口商加入抛汇行列 * 央行紧盯美元卖单，一度成市场唯一美元买家 * 明日主要交易区间料在29.000-29.200 路透台北1月25日 - 台币兑美元周四爆量收升2.33角，续创五年新高；汇银人 士表示，受国际美元走弱，外资大举涌入激励，台币过关斩将一路攻高，午后美元买盘纷纷 收手，央行进场适度阻升，使台币撑在29元以上，短线料将测29元整数大关。 台湾央行发布新闻称，美国财长的的言论产生口头干预助贬美元的效果；一资深汇银人 士即称，今天热钱再度发动猛烈攻击，净汇入近七亿美元，因美元走势疲弱，包括欧元、日 圆和韩元等盘中升幅均一度逾1%，台币则在外资和出口商同步进场抛汇之下，劲升逾2角。 〞外资还是进来很多啊，出口商撑了好几天，他们一直等、等、等，都等不到美元涨， 今天都被吓到了，都进来卖美金了。〞前述资深汇银人士说，〞以前台币只要升破30元大关 ，台湾大妈们都会出来买美元，但这次买不动了。〞 他并称，美国财长努钦的谈话是造成美元转弱的关键，此举等于宣示美国将采弱势美元 政策，促使近日走势相对稳定的韩元也开始走贬且贬值逾1.0%，其他包括英镑、欧元、日圆 和人民币等非美元货币均走低。 一大型银行交易员表示，外资持续进场狂砍美元，促使台币一路强升，午后出口商〞加 入战局〞跟随外资抛出美元，进口商虽乐不可支，惟美元买盘已渐渐往后退，市场上一度仅 剩央行的买盘在支撑美元。 他们说，美元一路狂泻，央行今天全场紧盯各银行美元卖单，且态度更为严格，频频打 电话〞暗示〞各银行不要挂单，直接抛出美元；午后美元几无买盘，央行若未进场，台币升 幅更大。 一大型商银交易员即称，央行对各银行美元卖单严格控管，〞老大一直打电话说，手脚 要快一点(暗示不能挂单)，老大管的很严喔，一直来关心啊。〞 汇银人士指出，美元弱，出口商和外资同步狂抛美元，央行不仅〞口头关心〞，且采取 实际行动买入美元，〞美元买盘都收手，几乎没有人要买美金，老大如果不出手买一点，美 元大概会顶楼直接摔到一楼。〞 周四台币兑美元汇率收升2.33角报29.069，续创五年新高，此前收盘新高为2013年1月1 8日的29.060。 对于台币劲升，台湾央行傍晚发布新闻稿称，多年来，美国历任财政部长均提倡强势美 元政策，且认为强势美元符合美国利益。惟24日现任美国财政部长努钦(Steven Mnuchin)在 瑞士达沃斯举行的世界经济论坛(WEF)年会却公开表示，〞显然地，弱势美元对美国有利， 因为汇率与贸易有关…。〞 央行称，努钦此言论市场解读为美国赞成弱势美元，以致资金由美国流向国外，造成各 国货币对美元大幅升值，美元指盘中跌幅曾达约1%，今日盘中低点为88.805，创下3年多来 新低；而努钦的言论产生口头干预助贬美元(talk down US dollar)的效果。 新兴亚洲货币兑美元周四上涨，美元持续下行，此前美国财长暗示美国这个全球最大经 济体的汇率政策将出现转变。 台湾股市周四小幅收高，加权股价指数收高0.12%。台湾证券交易 所周四资料显示，外资及陆资在台股买超67.36亿台币，连九个交易日买超共 计523.56亿台币；上交易日修正后为买超34.87亿台币。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较 上日尾盘进一步扩增；目前一个月美元/台币远汇报28.908/28.948，上日收 在28.960。 交易员预估，明日台币兑美元主要区间在29.000-29.200。 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 盘 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 29.069 29.302 29.035-29.249 29.200 14.55 9.39 司 元太外汇经纪公 29.070 29.302 29.036-29.140 29.120 4.96 4.83 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.125/-0.110 -0.115/-0.095 美元/台币六个月期 -0.495/-0.460 -0.465/-0.425 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 罗两莎；审校 杨淑祯)