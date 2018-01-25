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January 25, 2018 / 9:53 AM / a day ago

台湾汇市：台币收升逾2角创五年新高，因美元弱外资净汇入近七亿美元

4 分钟阅读

    * 台币兑美元爆量收升逾2角，创五年收盘新高
    * 外资净汇入近七亿美元，出口商加入抛汇行列
    * 央行紧盯美元卖单，一度成市场唯一美元买家
    * 明日主要交易区间料在29.000-29.200

    路透台北1月25日 - 台币兑美元周四爆量收升2.33角，续创五年新高；汇银人
士表示，受国际美元走弱，外资大举涌入激励，台币过关斩将一路攻高，午后美元买盘纷纷
收手，央行进场适度阻升，使台币撑在29元以上，短线料将测29元整数大关。
    
    台湾央行发布新闻称，美国财长的的言论产生口头干预助贬美元的效果；一资深汇银人
士即称，今天热钱再度发动猛烈攻击，净汇入近七亿美元，因美元走势疲弱，包括欧元、日
圆和韩元等盘中升幅均一度逾1%，台币则在外资和出口商同步进场抛汇之下，劲升逾2角。
    
    〞外资还是进来很多啊，出口商撑了好几天，他们一直等、等、等，都等不到美元涨，
今天都被吓到了，都进来卖美金了。〞前述资深汇银人士说，〞以前台币只要升破30元大关
，台湾大妈们都会出来买美元，但这次买不动了。〞
    
    他并称，美国财长努钦的谈话是造成美元转弱的关键，此举等于宣示美国将采弱势美元
政策，促使近日走势相对稳定的韩元也开始走贬且贬值逾1.0%，其他包括英镑、欧元、日圆
和人民币等非美元货币均走低。
    
    一大型银行交易员表示，外资持续进场狂砍美元，促使台币一路强升，午后出口商〞加
入战局〞跟随外资抛出美元，进口商虽乐不可支，惟美元买盘已渐渐往后退，市场上一度仅
剩央行的买盘在支撑美元。
    
    他们说，美元一路狂泻，央行今天全场紧盯各银行美元卖单，且态度更为严格，频频打
电话〞暗示〞各银行不要挂单，直接抛出美元；午后美元几无买盘，央行若未进场，台币升
幅更大。
    
    一大型商银交易员即称，央行对各银行美元卖单严格控管，〞老大一直打电话说，手脚
要快一点(暗示不能挂单)，老大管的很严喔，一直来关心啊。〞
    
    汇银人士指出，美元弱，出口商和外资同步狂抛美元，央行不仅〞口头关心〞，且采取
实际行动买入美元，〞美元买盘都收手，几乎没有人要买美金，老大如果不出手买一点，美
元大概会顶楼直接摔到一楼。〞
    
    周四台币兑美元汇率收升2.33角报29.069，续创五年新高，此前收盘新高为2013年1月1
8日的29.060。
    
    对于台币劲升，台湾央行傍晚发布新闻稿称，多年来，美国历任财政部长均提倡强势美
元政策，且认为强势美元符合美国利益。惟24日现任美国财政部长努钦(Steven Mnuchin)在
瑞士达沃斯举行的世界经济论坛(WEF)年会却公开表示，〞显然地，弱势美元对美国有利，
因为汇率与贸易有关…。〞
    
    央行称，努钦此言论市场解读为美国赞成弱势美元，以致资金由美国流向国外，造成各
国货币对美元大幅升值，美元指盘中跌幅曾达约1%，今日盘中低点为88.805，创下3年多来
新低；而努钦的言论产生口头干预助贬美元(talk down US dollar)的效果。

    新兴亚洲货币兑美元周四上涨，美元持续下行，此前美国财长暗示美国这个全球最大经
济体的汇率政策将出现转变。

    台湾股市周四小幅收高，加权股价指数收高0.12%。台湾证券交易
所周四资料显示，外资及陆资在台股买超67.36亿台币，连九个交易日买超共
计523.56亿台币；上交易日修正后为买超34.87亿台币。
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较
上日尾盘进一步扩增；目前一个月美元/台币远汇报28.908/28.948，上日收
在28.960。
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                
    交易员预估，明日台币兑美元主要区间在29.000-29.200。
    
 16:00            台币/美   上日收    波动区间     开盘价     成交量  上日成交
                       元       盘                            亿美元  量／亿美
                     报价                                                  元 
 台北外汇经纪公    29.069   29.302  29.035-29.249  29.200      14.55      9.39
 司                                                                   
 元太外汇经纪公    29.070   29.302  29.036-29.140  29.120       4.96      4.83
 司                                                                   
 无本金交割远期外汇(NDF         最新报价              上日现货收盘时水准
 )                                                
                                                  
 美元/台币一个月期            -0.125/-0.110             -0.115/-0.095
 美元/台币六个月期            -0.495/-0.460             -0.465/-0.425
    
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