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台湾汇市：台币收升逾2角创四年多新高，美元续弱且外资大举汇入
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#亚洲
January 2, 2018 / 8:51 AM / a day ago

台湾汇市：台币收升逾2角创四年多新高，美元续弱且外资大举汇入

2 分钟阅读

    * 台币收创逾四年新高，美元续弱且外资持续涌入
    * 央行顺应趋势未再大举干预，实质汇率升幅不大
    * 明日台币主要交投区间在29.500-29.700

    路透台北1月2日 - 台币兑美元周二收升逾2角，创四年多新高。交易员指出，午后国际美元继续下滑，外资持续涌入，且因央行未刻意阻挡，令台币升幅随亚洲货币继续扩大。
    
    他们表示，台币开盘不久即在外资汇入与出口商抛汇带动下，将上周五央行进场干预没收的升幅全数讨回，且因进口商已承接不少美元，暂时缺乏足够胃纳吸收更多筹码，使得台币继续向上挺升。
    
    〞钱还是一直进来，不光是买股票的。〞一大型银行交易员说。    

    他指出，除了外资，虽然年底已过，但今日还是有出口商因受不了台币继续升值，而被迫抛汇。台币在短短一周升值幅度约3.5角，出口商愈晚卖美元，产生的汇损也愈大。
    
    交易员表示，相较于上周五分别在中午收盘及尾盘出手大买美元，今日央行的动作明显收敛。显示在韩元、坡元等汇率纷创高位下，也不宜再逆势大举进场干预。
    
    另一大型银行交易员称，若回补上周五央行干预没收的升幅，其实今日台币实质汇率上涨幅度有限。以技术线型观察，台币汇率短期或有继续挑战29.500压力的机会。
       
    台湾股市周二收高，连四日收涨并创逾一个月新高。台湾证券交易所资料显示，今日外资及陆资在台股买超86.48亿台币，连四个交易日买超共242.87亿台币；上交易日为买超65.61亿台币。 
    
    2018年第一个交易日，美元兑一篮子货币在三个月低点附近徘徊，人民币等亚洲货币新年以涨势开局。    
    
    今日台币收盘报29.628，前高为2013年11月20日的29.572。盘中一度触及29.587，此前盘中高位则为2013年12月12日的29.550。       

    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩大；目前一个月美元/台币远汇报29.443/29.482，上日收在29.520。    

    交易员预估，明日台币兑美元主要区间在29.500-29.700。    
    
 16:00            台币/美   上日收    波动区间     开盘价   成交量   上日成交
                       元       盘                          亿美元   量／亿美
                     报价                                                 元 
 台北外汇经纪公    29.628   29.848  29.587-29.755   29.755    7.33      10.73
 司                                                                 
 元太外汇经纪公    29.629   29.850  29.590-29.758   29.758    4.49       5.56
 司                                                                 
 无本金交割远期外汇(NDF         最新报价               上日现货收盘时水准
 )                                                
                                                  
 美元/台币一个月期            -0.135/-0.125               -0.115/-0.105
 美元/台币六个月期            -0.525/-0.495               -0.505/-0.485
    
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 董永年; 审校 张喜良)

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