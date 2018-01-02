台湾汇市：台币收升逾2角创四年多新高，美元续弱且外资大举汇入

* 台币收创逾四年新高，美元续弱且外资持续涌入 * 央行顺应趋势未再大举干预，实质汇率升幅不大 * 明日台币主要交投区间在29.500-29.700 路透台北1月2日 - 台币兑美元周二收升逾2角，创四年多新高。交易员指出，午后国际美元继续下滑，外资持续涌入，且因央行未刻意阻挡，令台币升幅随亚洲货币继续扩大。 他们表示，台币开盘不久即在外资汇入与出口商抛汇带动下，将上周五央行进场干预没收的升幅全数讨回，且因进口商已承接不少美元，暂时缺乏足够胃纳吸收更多筹码，使得台币继续向上挺升。 〞钱还是一直进来，不光是买股票的。〞一大型银行交易员说。 他指出，除了外资，虽然年底已过，但今日还是有出口商因受不了台币继续升值，而被迫抛汇。台币在短短一周升值幅度约3.5角，出口商愈晚卖美元，产生的汇损也愈大。 交易员表示，相较于上周五分别在中午收盘及尾盘出手大买美元，今日央行的动作明显收敛。显示在韩元、坡元等汇率纷创高位下，也不宜再逆势大举进场干预。 另一大型银行交易员称，若回补上周五央行干预没收的升幅，其实今日台币实质汇率上涨幅度有限。以技术线型观察，台币汇率短期或有继续挑战29.500压力的机会。 台湾股市周二收高，连四日收涨并创逾一个月新高。台湾证券交易所资料显示，今日外资及陆资在台股买超86.48亿台币，连四个交易日买超共242.87亿台币；上交易日为买超65.61亿台币。 2018年第一个交易日，美元兑一篮子货币在三个月低点附近徘徊，人民币等亚洲货币新年以涨势开局。 今日台币收盘报29.628，前高为2013年11月20日的29.572。盘中一度触及29.587，此前盘中高位则为2013年12月12日的29.550。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩大；目前一个月美元/台币远汇报29.443/29.482，上日收在29.520。 交易员预估，明日台币兑美元主要区间在29.500-29.700。 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 盘 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 29.628 29.848 29.587-29.755 29.755 7.33 10.73 司 元太外汇经纪公 29.629 29.850 29.590-29.758 29.758 4.49 5.56 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.135/-0.125 -0.115/-0.105 美元/台币六个月期 -0.525/-0.495 -0.505/-0.485 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 董永年; 审校 张喜良)