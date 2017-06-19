台湾汇市：台币收小升终止连九贬，受出口商抛汇及外资汇入带动

* 台币收小升2分，终止连九贬 * 出口商抛汇及外资汇入，促台币走升 * 明日台币兑美元区间料在30.200-30.420 路透台北6月19日 - 台币兑美元周一收小升，终止连九贬走势；交易员表示，受出口商进场抛汇 及外资偏汇入等激励，台币止贬反弹；惟午后海外NDF市场反手做多美元，加上尾盘外资进场买美元，使台币 升幅收敛，尾盘仅以小升2分作收。 他们指出，时值进入月底，出口商例行性抛出美元，且因早盘海外无本金交割远期外汇(NDF)做空美元， 美元/台币换汇点由上周的溢价转为折价，且折幅一路扩增，带动台币跟着走高，但始终未能升破30.300大关 。 〞外资买超不大，但偏汇入，今天台币都是跟着海外市场在乱动，走势偏升。〞一大型银行交易员说。 另一大型银行交易员则称，由于美国公布数据不佳，国际美元走弱、欧元反弹，台币跟着走升，短线来看 ，台币有望止跌走升，〞因为台股看好，外资会进来。〞 一大型外资保管行交易员亦指出，今天外资偏汇入，促使台币走扬，惟午后海外NDF市场〞打回原形〞， 即美元/台币换汇点一大早由上周五的溢价转为折价，午后折价不仅缩减，甚至反转为微幅溢价，使台币升幅 跟着缩减。 多数新兴亚币周一小涨，韩元领涨。因美国发布疲弱数据之后，有关其经济状况的疑问令美元走势受到抑 制。 台湾股市周一收涨近1%，续创27年新高；加权股价指数收涨0.92%。台湾证券交易所 周一资料显示，外资及陆资在台股买超25.10亿台币，连三个交易日买超共计56.22亿台币。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘微幅缩减 ；目前一个月美元/台币远汇报30.325/30.365，上日收在30.366。 交易员预估，明日台币兑美元主要交易区间料在30.200-30.420。 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 30.361 30.381 30.315-30.390 30.390 6.36 11.60 司 元太外汇经纪公 30.365 30.382 30.316-30.385 30.380 3.49 5.70 司 无本金交割远期外汇(ND 最新报价 上日现货收盘时水准 F) 美元/台币一个月期 0.000/0.005 0.010/0.020 美元/台币六个月期 -0.140/-0.125 -0.130/-0.100 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 罗两莎；审校 乔艳红)