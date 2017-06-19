FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
2 个月内
台湾汇市：台币收小升终止连九贬，受出口商抛汇及外资汇入带动
#中国进出口
#半岛局势
#脱欧
#图片精选
频道
专题
中国始终主张半岛问题应坚持通过对话协商解决--外交部
半岛局势
中国始终主张半岛问题应坚持通过对话协商解决--外交部
锂加工行业加速筹措投资扩充产能 迎接电动车时代
国际财经
锂加工行业加速筹措投资扩充产能 迎接电动车时代
焦点：特斯拉计划发行垃圾债 为扩大Model 3生产争取筹资15亿美元
深度分析
焦点：特斯拉计划发行垃圾债 为扩大Model 3生产争取筹资15亿美元
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年6月19日 / 上午9点17分 / 2 个月内

台湾汇市：台币收小升终止连九贬，受出口商抛汇及外资汇入带动

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 台币收小升2分，终止连九贬
    * 出口商抛汇及外资汇入，促台币走升
    * 明日台币兑美元区间料在30.200-30.420

    路透台北6月19日 - 台币兑美元周一收小升，终止连九贬走势；交易员表示，受出口商进场抛汇
及外资偏汇入等激励，台币止贬反弹；惟午后海外NDF市场反手做多美元，加上尾盘外资进场买美元，使台币
升幅收敛，尾盘仅以小升2分作收。
    
    他们指出，时值进入月底，出口商例行性抛出美元，且因早盘海外无本金交割远期外汇(NDF)做空美元，
美元/台币换汇点由上周的溢价转为折价，且折幅一路扩增，带动台币跟着走高，但始终未能升破30.300大关
。
    
    〞外资买超不大，但偏汇入，今天台币都是跟着海外市场在乱动，走势偏升。〞一大型银行交易员说。
    
    另一大型银行交易员则称，由于美国公布数据不佳，国际美元走弱、欧元反弹，台币跟着走升，短线来看
，台币有望止跌走升，〞因为台股看好，外资会进来。〞
    
    一大型外资保管行交易员亦指出，今天外资偏汇入，促使台币走扬，惟午后海外NDF市场〞打回原形〞，
即美元/台币换汇点一大早由上周五的溢价转为折价，午后折价不仅缩减，甚至反转为微幅溢价，使台币升幅
跟着缩减。    
   
    多数新兴亚币周一小涨，韩元领涨。因美国发布疲弱数据之后，有关其经济状况的疑问令美元走势受到抑
制。
   
    台湾股市周一收涨近1%，续创27年新高；加权股价指数收涨0.92%。台湾证券交易所
周一资料显示，外资及陆资在台股买超25.10亿台币，连三个交易日买超共计56.22亿台币。
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘微幅缩减
；目前一个月美元/台币远汇报30.325/30.365，上日收在30.366。
         
    交易员预估，明日台币兑美元主要交易区间料在30.200-30.420。
    
 16:00             台币/美  上日收盘  波动区间       开盘价    成交量   上日成交
                        元                                     亿美元   量／亿美
                      报价                                                   元 
 台北外汇经纪公     30.361    30.381  30.315-30.390   30.390     6.36      11.60
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     30.365    30.382  30.316-30.385   30.380     3.49       5.70
 司                                                                    
 无本金交割远期外汇(ND        最新报价               上日现货收盘时水准
 F)                                            
                                               
 美元/台币一个月期           0.000/0.005                0.010/0.020
 美元/台币六个月期          -0.140/-0.125              -0.130/-0.100
 
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 罗两莎；审校 乔艳红)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below