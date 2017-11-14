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台湾汇市：台币收小升，随亚币走强且出口商有抛汇压力
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#亚洲
2017年11月14日 / 早上8点56分 / 1 天前

台湾汇市：台币收小升，随亚币走强且出口商有抛汇压力

2 分钟阅读

    * 台币随股市和亚币收盘小升
    * 出口商略有抛汇压力
    * 后续观察外资的动向
    * 明日台币兑美元区间料在30.150-30.200

    路透台北11月14日 - 台币兑美元周二收盘小升。交易员指出，因台股小扬，亚币略走强
，出口商年底前亦有抛汇压力。不过国际美元未见明确方向，近期汇市未脱低量盘整格局。
    
    他们表示，股市未有大波动，台币也陷于低量盘整，外资先前虽在台股连续卖超，但并未同步在汇市买汇
，近期外商银行在汇市多是买卖汇皆有；市况平静无波。
    
    〞年底出口商是有一点抛美元的压力，〞一位大型商银交易员说。
    
    他们也说，外资还是撑起汇市及股市的要角，只要全球股市未大跌，外资没有大幅汇出，台币则可能仍在
近期水位游走。并且等待国际消息面的最新进展。
        
    台湾股市周二微幅收高，中止连四跌。证交所资料，外资及陆资今日在台股买超7.58亿台币；上
交易日修正后转为买超29.04亿台币。
 
    
    另外一家大型商银交易员说，近二周台币都在30.100-30.200附近窄幅游走，估计月底时会有更多一些出
口商美元卖单，将限缩台走弱幅度。他们预估明日台币兑美元主要区间料30.150-30.200。 
     
    韩元兑美元今日收报1,118.1，上日收在1,120.6。

    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘相差
不多；目前一个月美元/台币远汇报30.098/30.158，上日收在30.124。
    
    多数亚币周二小幅走高，摆脱了低迷中国经济数据的影响；本周公布的美国通胀数据将为加息前景设定基
调，在此之前美元交投谨慎。
 16:00             台币/美元  上日收盘    波动区间     开盘价    成交量   上日成交
                        报价                                     亿美元   量／亿美
                                                                               元 
 台北外汇经纪公       30.180    30.190  30.165-30.210   30.210     5.48       5.52
 司                                                                      
 元太外汇经纪公       30.179    30.190  30.165-30.179   30.172     2.74        2.6
 司                                                                      
 无本金交割远期外汇(NDF         最新报价              上日现货收盘时水准
 )                                               
                                                 
 美元/台币一个月期           -0.060/-0.050               -0.050/-0.040
 美元/台币六个月期           -0.295/-0.265               -0.265/-0.235
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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