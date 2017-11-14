台湾汇市：台币收小升，随亚币走强且出口商有抛汇压力

* 台币随股市和亚币收盘小升 * 出口商略有抛汇压力 * 后续观察外资的动向 * 明日台币兑美元区间料在30.150-30.200 路透台北11月14日 - 台币兑美元周二收盘小升。交易员指出，因台股小扬，亚币略走强 ，出口商年底前亦有抛汇压力。不过国际美元未见明确方向，近期汇市未脱低量盘整格局。 他们表示，股市未有大波动，台币也陷于低量盘整，外资先前虽在台股连续卖超，但并未同步在汇市买汇 ，近期外商银行在汇市多是买卖汇皆有；市况平静无波。 〞年底出口商是有一点抛美元的压力，〞一位大型商银交易员说。 他们也说，外资还是撑起汇市及股市的要角，只要全球股市未大跌，外资没有大幅汇出，台币则可能仍在 近期水位游走。并且等待国际消息面的最新进展。 台湾股市周二微幅收高，中止连四跌。证交所资料，外资及陆资今日在台股买超7.58亿台币；上 交易日修正后转为买超29.04亿台币。 另外一家大型商银交易员说，近二周台币都在30.100-30.200附近窄幅游走，估计月底时会有更多一些出 口商美元卖单，将限缩台走弱幅度。他们预估明日台币兑美元主要区间料30.150-30.200。 韩元兑美元今日收报1,118.1，上日收在1,120.6。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘相差 不多；目前一个月美元/台币远汇报30.098/30.158，上日收在30.124。 多数亚币周二小幅走高，摆脱了低迷中国经济数据的影响；本周公布的美国通胀数据将为加息前景设定基 调，在此之前美元交投谨慎。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 报价 亿美元 量／亿美 元 台北外汇经纪公 30.180 30.190 30.165-30.210 30.210 5.48 5.52 司 元太外汇经纪公 30.179 30.190 30.165-30.179 30.172 2.74 2.6 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.060/-0.050 -0.050/-0.040 美元/台币六个月期 -0.295/-0.265 -0.265/-0.235 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)