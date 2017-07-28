FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
11 天前
台湾汇市：台币收小贬因外资反手汇出，出口商忧台风搅局抛汇抑贬幅
#中国进出口
#半岛局势
#脱欧
#图片精选
频道
专题
中国始终主张半岛问题应坚持通过对话协商解决--外交部
半岛局势
中国始终主张半岛问题应坚持通过对话协商解决--外交部
锂加工行业加速筹措投资扩充产能 迎接电动车时代
国际财经
锂加工行业加速筹措投资扩充产能 迎接电动车时代
焦点：特斯拉计划发行垃圾债 为扩大Model 3生产争取筹资15亿美元
深度分析
焦点：特斯拉计划发行垃圾债 为扩大Model 3生产争取筹资15亿美元
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年7月28日 / 上午9点24分 / 11 天前

台湾汇市：台币收小贬因外资反手汇出，出口商忧台风搅局抛汇抑贬幅

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 外资扩大台股卖超且大举汇出，台币收小贬
    * 出口商忧台风扰局提前抛汇，使台币获支撑
    * 下周一台币兑美元区间料在30.200-30.400

    路透台北7月28日 - 台币兑美元周五收微贬，交易员表示，受到国际美元走强及外资反手卖超台
股并呈净汇出，促使台币开低走低收贬，短线料将呈区间狭幅整理。
    
   他们指出，外资周四大举汇入，单日净汇入金额即逾5亿美元，今天却在台股期货和现货市场同步卖超，加
上韩元兑美元重贬，带动台币走贬；惟因月底出口商例行抛汇，且有出口商担心轻度台风“尼莎”(NESAT)扰
局而提早卖出美元，使台币获适度支撑，而相较于韩元明显走贬，台币贬幅相对较小。
    
    〞今天外资在股市卖超，汇出有比平常多一些。〞一大型外资保管行交易员说，〞我觉得最近情况会比较
紊乱一点，美国如果要缩表，对台股有较大的影响。〞
    
    一大型银行交易员则说，因一大型外资机构发布报告称美股有回调的压力，外资今天反手卖超台股71亿台
币并呈净汇出致台币走贬，〞今天外资进来的比较少，出去比较多，但进出口买卖汇均衡，台币波动不大，短
线台币应该就在30.200-30.400这边狭幅震荡。〞

    台湾中央气象局周五发布轻度台风“尼莎”(NESAT)海上和陆上台风警报。目前台风中心在花莲东南方海
面，向西北移动，对台湾东部、东南部陆地构成威胁。
    
    亚币周五从昨日触及的高点回落，投资者等待美国今日晚间公布第二季的经济增长数据。
    
    台湾股市周五随亚股收跌，加权股价指数收跌0.81%。；台湾证券交易所周五资料显
示，外资及陆资在台股转为卖超71.74亿台币；上交易日修正后为买超49.76亿台币。
    
    韩元兑美元周五在本地市场收报1,122.1韩元，较周四收盘价1,112.8韩元下跌0.8%。
  
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘略扩增；
目前一个月美元/台币远汇报30.143/30.204，上日收在30.173。
    
    交易员预估，下周一台币兑美元区间料在30.200-30.400。
         
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选  
              
 16:00             台币/美  上日收盘  波动区间       开盘价    成交量   上日成交
                        元                                     亿美元   量／亿美
                      报价                                                   元 
 台北外汇经纪公     30.302    30.252  30.247-30.304   30.285     7.18       9.41
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     30.297    30.251  30.245-30.299   30.271     4.14       4.66
 司                                                                    
 无本金交割远期外汇(ND        最新报价               上日现货收盘时水准
 F)                                            
                                               
 美元/台币一个月期          -0.075/-0.065              -0.070/-0.060
 美元/台币六个月期          -0.255/-0.225              -0.250/-0.220 (记者 罗两莎 ；审校 杨淑祯)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below