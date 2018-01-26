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January 26, 2018 / 9:15 AM / in 3 days

台湾汇市：台币收小贬因美元走强及外资汇出，惟出口商抛汇提供支撑

3 分钟阅读

    * 国际美元走强且外资汇出，台币兑美元收小贬
    * 外资买出口商卖美金，土洋对决台币陷窄幅波动
    * 月底前出口商料将续抛汇，台币面临29元保卫战
    * 下周一台币兑美元主要交易区间料在29.00-29.200

    路透台北1月26日 - 台币兑美元周五收小贬；交易员表示，受美元走扬及外资
汇出冲击，今天台币反转走跌，但随台币走贬出口商进场大砍美元，再度上演〞土洋对决〞
戏码，终场台币仅以小贬3.2分作收。
    
    他们指出，美国总统特朗普称希望看到美元走强，带动近来疲弱不堪的美元止跌反弹，
台币开盘直接往贬至29.148低价；但因出口商美元卖压相当沉重，相较于韩元收贬，今天台
币相对有撑，下周料将面临29元整数大关保卫战。
    
    〞下午一开盘外资就拚命、拚命的买(美元)啊，热钱暂时不来亚洲了；但月底了，出口
商一直丢美金。〞一大型银行交易员说，〞早上美元是很强啊，但下午超弱的，台币接下来
要面临29元保卫战了。〞
    
    另一大型银行交易员亦指出，外资反手站在买方，出口商趁台币走贬之际进场狂砍美金
，〞出口商今天卖满凶的，台币有点贬不太下去，特别是在29.100的价位，出口商挂一堆单
子(美元卖单)，但29.075到29.085又有一堆外资进来买，今天区间很窄啦。〞
    
    一大型外资保管行交易员则说，随美元转强、外资反手汇出，今天台币短暂摆脱强升走
势，也让近日全场紧盯各银行美元卖单的央行官员稍稍松了一口气，盘中不再频频打电话关
切银行美元卖单。
    
    台湾股市周五小幅收低，加权股价指数收低0.17%。台湾证券交易
所周五资料显示，外资及陆资在台股买超21.31亿台币， 连10个交易日买超共
计535.49亿台币；上交易日修正后为买超57.99亿台币。
    
    新兴亚币周五大多小幅上扬，此前美国总统表示希望看到“强势美元”后美元获得喘息
之机，但市场人士质疑这番讲话是否足以改变美元近期颓势。
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较
上日尾盘缩减；目前一个月美元/台币远汇报28.990/29.027，上日收在28.98
9。
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                
    交易员预估，下周一台币兑美元主要区间在29.00-29.200。
    
 16:00            台币/美   上日收    波动区间     开盘价     成交量  上日成交
                       元       盘                            亿美元  量／亿美
                     报价                                                  元 
 台北外汇经纪公    29.101   29.069  29.055-29.148  29.148       8.37     14.55
 司                                                                   
 元太外汇经纪公    29.103   29.070  29-060-29.125  29.125       3.61      4.96
 司                                                                   
 无本金交割远期外汇(NDF         最新报价              上日现货收盘时水准
 )                                                
                                                  
 美元/台币一个月期            -0.095/-0.085             -0.125/-0.110
 美元/台币六个月期            -0.455/-0.425             -0.495/-0.460
    
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