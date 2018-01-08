台湾汇市：台币收平盘中止连四升，韩国央行进场干预吓退美元卖盘

* 台币收平盘中止连四升 * 韩国央行进场吓退美元卖盘 * 外商银午后部分转买美元 * 明日台币主要交投区间在29.480-29.530 路透台北1月8日 - 台币兑美元周一收平盘，中止连四升。交易员指出，盘中台币升势一度很凶 猛，再创逾四年高位，不过随着韩国央行进场干预，市场担忧各地央行也有相似动作，尾盘外商银也加入回补 美元行列，台币转收平盘。 汇银人士表示，原本上午各家外商银以抛汇为主，盘中台币以29.440再创逾四年高位。但随着疑似韩国央 行进场大幅干预，坡元与韩元同步走贬，吓退美元卖盘，亦使台币回吐如数升幅。台币盘中 前高是2013年11月11日的29.433。 〞韩国央行干预以后，大家看到下面(美元)买盘那么厚，只好先回头。〞一位小型商银交易员说。 另外一家本地公营银行交易员认为，刚巧国际美元逢低档也有所反弹，台币也顺势自逾四年高位回落。至 于外商银盘初多数抛汇，不过午后则部分转为买汇，此外午后本地银行也有不少进口商的美元买盘进场。 韩国综合股价指数.KS11周一上涨。韩元在本地交易平台下滑，韩国外汇当局疑似周一在市场买入约15亿 美元，因韩元涨至逾三年盘中高位。 **技术性干预** 前述小型商银交易员表示，在韩国央行干预汇市，韩元由大升后转贬，台湾汇市中的美元低档的买盘也增 加非常多，卖盘则明显变少。盘中并未见大笔的美元买盘充斥市场。 〞因为如果是(央行的美元)买盘有进场，价格会马上跑到29.550以上。〞他认为。 多数新兴亚洲货币周一在窄幅区间交投，全球风险偏好上升给它们带来的正面人气因美元反弹而有所抵消 。 台湾股市周一连续第八日收涨并再创27年9个月新高。台湾证券交易所资料显 示，外资及陆资在台股买超50.10亿台币，连八个交易日买超共419.77亿台币。 交易员预估，下日台币兑美元主要区间在29.480-29.530。 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 盘 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 29.523 29.523 29.440-29.525 29.480 7.76 7.64 司 元太外汇经纪公 29.524 29.522 29.440-29.524 29.495 5.45 3.95 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.095/-0.085 -0.080/-0.070 美元/台币六个月期 -0.445-0.415 -0.440/-0.410 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)