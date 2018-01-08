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台湾汇市：台币收平盘中止连四升，韩国央行进场干预吓退美元卖盘
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#亚洲
January 8, 2018 / 9:01 AM / a day ago

台湾汇市：台币收平盘中止连四升，韩国央行进场干预吓退美元卖盘

2 分钟阅读

    * 台币收平盘中止连四升
    * 韩国央行进场吓退美元卖盘
    * 外商银午后部分转买美元
    * 明日台币主要交投区间在29.480-29.530

    路透台北1月8日 - 台币兑美元周一收平盘，中止连四升。交易员指出，盘中台币升势一度很凶
猛，再创逾四年高位，不过随着韩国央行进场干预，市场担忧各地央行也有相似动作，尾盘外商银也加入回补
美元行列，台币转收平盘。
    
    汇银人士表示，原本上午各家外商银以抛汇为主，盘中台币以29.440再创逾四年高位。但随着疑似韩国央
行进场大幅干预，坡元与韩元同步走贬，吓退美元卖盘，亦使台币回吐如数升幅。台币盘中
前高是2013年11月11日的29.433。
    
    〞韩国央行干预以后，大家看到下面(美元)买盘那么厚，只好先回头。〞一位小型商银交易员说。
    
    另外一家本地公营银行交易员认为，刚巧国际美元逢低档也有所反弹，台币也顺势自逾四年高位回落。至
于外商银盘初多数抛汇，不过午后则部分转为买汇，此外午后本地银行也有不少进口商的美元买盘进场。
    
    韩国综合股价指数.KS11周一上涨。韩元在本地交易平台下滑，韩国外汇当局疑似周一在市场买入约15亿
美元，因韩元涨至逾三年盘中高位。
    
    
    **技术性干预**
    
    前述小型商银交易员表示，在韩国央行干预汇市，韩元由大升后转贬，台湾汇市中的美元低档的买盘也增
加非常多，卖盘则明显变少。盘中并未见大笔的美元买盘充斥市场。
    
    〞因为如果是(央行的美元)买盘有进场，价格会马上跑到29.550以上。〞他认为。
       
    多数新兴亚洲货币周一在窄幅区间交投，全球风险偏好上升给它们带来的正面人气因美元反弹而有所抵消
。
    
    台湾股市周一连续第八日收涨并再创27年9个月新高。台湾证券交易所资料显
示，外资及陆资在台股买超50.10亿台币，连八个交易日买超共419.77亿台币。      

    交易员预估，下日台币兑美元主要区间在29.480-29.530。
 16:00            台币/美   上日收    波动区间     开盘价   成交量   上日成交
                       元       盘                          亿美元   量／亿美
                     报价                                                 元 
 台北外汇经纪公    29.523   29.523  29.440-29.525   29.480    7.76       7.64
 司                                                                 
 元太外汇经纪公    29.524   29.522  29.440-29.524   29.495    5.45       3.95
 司                                                                 
 无本金交割远期外汇(NDF         最新报价              上日现货收盘时水准
 )                                                
                                                  
 美元/台币一个月期            -0.095/-0.085             -0.080/-0.070
 美元/台币六个月期            -0.445-0.415              -0.440/-0.410
    
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)

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