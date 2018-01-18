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January 18, 2018 / 8:42 AM / a day ago

台湾汇市：台币收平盘附近，国际美元走稳外商银方向不一

2 分钟阅读

    * 国际美元走稳，台币仍在区间内游走
    * 外商银方向不一，出口商略有抛汇
    * 明日台币主要交投区间料在29.520-29.570

    路透台北1月18日 - 台币兑美元周四收在平盘附近。汇银人士表示，国际美元走稳，台币亦走稳
于近期区间内，外商银的方向不明，估计台币先在既有区间内盘整，等待新的方向。
    
    交易员称，进口商一直有些美元买盘，出口商则在29.560附近就有美元卖压。至于外商银行上午买汇，但
下午抛汇压力大于买汇，方向不明。
 
    〞台股大涨，不过汇市里有些外资没有买股票，可能被赶走，因此有些美元买盘，〞一位大商银交易员说
。
 
    他们表示，外商银近期方向不一定，买卖两方皆有，有时上午买、下午卖，并未见明确的方向。
    
    〞常常外商银他们自己玩，〞一位本地商银交易员说。他们认为，短期消息面上没有关键事件主导国际美
元的方向，估计短期小幅区间波动难免。     

    台湾股市周四收盘劲扬，再创逾27年九个月高位，多头欣喜台积电将有亮眼财报，买盘提前进
驻。今日外资及陆资在台股买超96.16亿台币，连四个交易日买超共计267.99亿台币。
 
    韩元兑美元收贬报1,070.7，上日收在1,069.3。

    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘稍微
扩大；目前一个月美元/台币远汇报29.458/29.503，上日收在29.518。 
    
    交易员预估，明日台币兑美元主要区间在29.520-29.570。
 16:00            台币/美   上日收    波动区间     开盘价     成交量  上日成交
                       元       盘                            亿美元  量／亿美
                     报价                                                  元 
 台北外汇经纪公    29.562   29.560  29.533-29.575  29.575       6.27      7.33
 司                                                                   
 元太外汇经纪公    29.563   29.559  29.533-29.565  29.555       4.05      4.63
 司                                                                   
 无本金交割远期外汇(NDF         最新报价              上日现货收盘时水准
 )                                                
                                                  
 美元/台币一个月期            -0.055/-0.045             -0.045/-0.035
 美元/台币六个月期            -0.370/-0.340             -0.365/-0.335
    
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