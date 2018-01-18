台湾汇市：台币收平盘附近，国际美元走稳外商银方向不一

* 国际美元走稳，台币仍在区间内游走 * 外商银方向不一，出口商略有抛汇 * 明日台币主要交投区间料在29.520-29.570 路透台北1月18日 - 台币兑美元周四收在平盘附近。汇银人士表示，国际美元走稳，台币亦走稳 于近期区间内，外商银的方向不明，估计台币先在既有区间内盘整，等待新的方向。 交易员称，进口商一直有些美元买盘，出口商则在29.560附近就有美元卖压。至于外商银行上午买汇，但 下午抛汇压力大于买汇，方向不明。 〞台股大涨，不过汇市里有些外资没有买股票，可能被赶走，因此有些美元买盘，〞一位大商银交易员说 。 他们表示，外商银近期方向不一定，买卖两方皆有，有时上午买、下午卖，并未见明确的方向。 〞常常外商银他们自己玩，〞一位本地商银交易员说。他们认为，短期消息面上没有关键事件主导国际美 元的方向，估计短期小幅区间波动难免。 台湾股市周四收盘劲扬，再创逾27年九个月高位，多头欣喜台积电将有亮眼财报，买盘提前进 驻。今日外资及陆资在台股买超96.16亿台币，连四个交易日买超共计267.99亿台币。 韩元兑美元收贬报1,070.7，上日收在1,069.3。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘稍微 扩大；目前一个月美元/台币远汇报29.458/29.503，上日收在29.518。 交易员预估，明日台币兑美元主要区间在29.520-29.570。 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 盘 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 29.562 29.560 29.533-29.575 29.575 6.27 7.33 司 元太外汇经纪公 29.563 29.559 29.533-29.565 29.555 4.05 4.63 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.055/-0.045 -0.045/-0.035 美元/台币六个月期 -0.370/-0.340 -0.365/-0.335 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 高洁如; 审校 乔艳红)