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台湾汇市：台币收微升因外资小幅净汇入，短线观察美元及外资动向
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2017年7月3日 / 上午9点09分 / 1 个月内

台湾汇市：台币收微升因外资小幅净汇入，短线观察美元及外资动向

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 外资净汇入数千万美元，台币收微升
    * 短线观察重点在美元走势及外资动向
    * 明日台币兑美元区间料在30.350-30.500

    路透台北7月3日 - 台币兑美元周一量缩收微升；交易员表示，在外资小幅净
汇入数千万美元，以及出口商持续抛汇带动下，今日台币全天均呈升值格局，短线观察重点
在美元走势及外资动向。
    
    一位资深汇银人士称，今天外资在台股虽呈小卖超，但一大早外商银行即进场抛售美元
，带动台币开高走扬；午后随着美元转强、韩元和日圆反转走贬，且有一大型外银赶在收盘
前买入美元，致台币升幅缩减。

    〞韩元和日圆都收贬，台币收小升，因为外资小幅净汇入。〞前述资深汇银人士说，〞
台币很强啊，但收盘前有人突然出来捉美元，才让台币升幅收敛。〞
    
    三位大型银行交易员均称，今天虽是月初但仍有出口商持续进场抛汇，加上外资偏卖美
元，带动台币走扬；惟交投偏冷，成交量明显缩减。
        
    新兴亚洲货币周一多小跌，因美元指数自九个月低点反弹。上周多位央行官员的鹰派评
论曾打压美元。
    
    台湾股市周一收盘小涨，加权股价指数收涨0.17%。台湾证券交易
所周一资料显示，外资及陆资在台股小幅卖超3.25亿台币。
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较
上日尾盘微增；目前一个月美元/台币远汇报30.500/30.520，上日收在30.40
1。
             
    交易员预估，明日台币兑美元主要交易区间料在30.350-30.500。
    
 16:00             台币/美  上日收盘  波动区间       开盘价    成交量   上日成交
                        元                                     亿美元   量／亿美
                      报价                                                   元 
 台北外汇经纪公     30.428    30.436  30.400-30.430   30.410     5.71       7.92
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     30.427    30.435  30.400-30.429   30.400     3.34       4.52
 司                                                                    
 无本金交割远期外汇(ND        最新报价               上日现货收盘时水准
 F)                                            
                                               
 美元/台币一个月期           0.015/0.025                 0.010/0.030
 美元/台币六个月期          -0.070/-0.040              -0.070/-0.030
 
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 罗两莎 ；审校 乔艳红)

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