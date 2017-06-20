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台湾汇市：台币收微贬因外资于尾盘积极回补美元，呈量缩整理态势
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2017年6月20日 / 上午9点30分 / 2 个月前

台湾汇市：台币收微贬因外资于尾盘积极回补美元，呈量缩整理态势

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 台币收小贬，美元走强外资尾盘回补美元
    * 外资在台股小买超，并呈小幅净汇入
    * 明日台币兑美元区间料在30.150-30.420

    路透台北6月20日 - 台币兑美元周二收小贬；交易员指出，今天外资仅小量进出，加上出口商抛
汇力道偏弱，使台币陷入区间狭幅整理；惟午后受国际美元走强影响，外资尾盘积极回补美元，台币贬幅略扩
大，收盘贬破30.400大关。
    
    他们表示，早盘台币稳中偏升，但下午欧洲开盘后美元转强，使原本挂单等着买美元的外资发现想买的金
额却买不到，只好赶在收盘前积极买入美元，台币因而收低。
    
    〞其实，今天外资没有什么动作，只有在尾盘美元买盘力道比较大，(美元)就冲上去了。〞一资深汇银人
士说。
    
    他们指出，由于出口商在台币先前走贬时即大举抛汇，致月底出口商抛汇力道相对偏减，台币在外资和出
口商买卖盘都不强之下，今天陷区间狭幅整理，成交量亦跟着缩减。
    
    一大型银行交易员则称，外资尾盘积极回补美元，可能与中国大陆A股21日有望纳入MSCI明晟新
兴市场指数有关，〞外资先预做准备有关，资金可能会有移转效应。〞
         
    新兴亚币周二多走软，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位有影响的官员称，通胀率应会随薪资上
升反弹，这支持了有关美联储将继续升息的预期，从而提振了美元。
    
     台湾股市周二收升，连四日上涨，加权股价指数收涨0.72%。台湾证券交易所周二
资料显示，外资及陆资在台股买超14.03亿台币，连四个交易日买超共计70.25亿台币。
    
    台湾证券交易所周一表示，无论中国A股是否在21日纳入MSCI明晟新兴市场指数，将持续办理海
内外招商引资活动，鼓励大型企业上市，以增加台湾整体市值，并提升在MSCI新兴市场指数的权重。
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘微幅扩增
；目前一个月美元/台币远汇报30.367/30.408，上日收在30.367。
             
    交易员预估，明日台币兑美元主要交易区间料在30.150-30.420。
    
 16:00             台币/美  上日收盘  波动区间       开盘价    成交量   上日成交
                        元                                     亿美元   量／亿美
                      报价                                                   元 
 台北外汇经纪公     30.401    30.361  30.353-30.420   30.420     6.08       6.36
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     30.400    30.365  30.355-30.412   30.412     3.46       3.49
 司                                                                    
 无本金交割远期外汇(ND        最新报价               上日现货收盘时水准
 F)                                            
                                               
 美元/台币一个月期           0.005/0.015                0.000/0.005
 美元/台币六个月期          -0.145/-0.115              -0.140/-0.125
 
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 罗两莎；审校 杨淑祯)

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