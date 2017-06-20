台湾汇市：台币收微贬因外资于尾盘积极回补美元，呈量缩整理态势

* 台币收小贬，美元走强外资尾盘回补美元 * 外资在台股小买超，并呈小幅净汇入 * 明日台币兑美元区间料在30.150-30.420 路透台北6月20日 - 台币兑美元周二收小贬；交易员指出，今天外资仅小量进出，加上出口商抛 汇力道偏弱，使台币陷入区间狭幅整理；惟午后受国际美元走强影响，外资尾盘积极回补美元，台币贬幅略扩 大，收盘贬破30.400大关。 他们表示，早盘台币稳中偏升，但下午欧洲开盘后美元转强，使原本挂单等着买美元的外资发现想买的金 额却买不到，只好赶在收盘前积极买入美元，台币因而收低。 〞其实，今天外资没有什么动作，只有在尾盘美元买盘力道比较大，(美元)就冲上去了。〞一资深汇银人 士说。 他们指出，由于出口商在台币先前走贬时即大举抛汇，致月底出口商抛汇力道相对偏减，台币在外资和出 口商买卖盘都不强之下，今天陷区间狭幅整理，成交量亦跟着缩减。 一大型银行交易员则称，外资尾盘积极回补美元，可能与中国大陆A股21日有望纳入MSCI明晟新 兴市场指数有关，〞外资先预做准备有关，资金可能会有移转效应。〞 新兴亚币周二多走软，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位有影响的官员称，通胀率应会随薪资上 升反弹，这支持了有关美联储将继续升息的预期，从而提振了美元。 台湾股市周二收升，连四日上涨，加权股价指数收涨0.72%。台湾证券交易所周二 资料显示，外资及陆资在台股买超14.03亿台币，连四个交易日买超共计70.25亿台币。 台湾证券交易所周一表示，无论中国A股是否在21日纳入MSCI明晟新兴市场指数，将持续办理海 内外招商引资活动，鼓励大型企业上市，以增加台湾整体市值，并提升在MSCI新兴市场指数的权重。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘微幅扩增 ；目前一个月美元/台币远汇报30.367/30.408，上日收在30.367。 交易员预估，明日台币兑美元主要交易区间料在30.150-30.420。 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 30.401 30.361 30.353-30.420 30.420 6.08 6.36 司 元太外汇经纪公 30.400 30.365 30.355-30.412 30.412 3.46 3.49 司 无本金交割远期外汇(ND 最新报价 上日现货收盘时水准 F) 美元/台币一个月期 0.005/0.015 0.000/0.005 美元/台币六个月期 -0.145/-0.115 -0.140/-0.125 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 罗两莎；审校 杨淑祯)