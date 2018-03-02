台湾汇市：台币收涨因贸易战疑虑打压美元，但外资汇出令升幅受限

* 全球贸易战的疑虑打压美元，台币随亚币走升 * 外资大举卖超台股并汇出，央行稳定偏强汇率对抗通膨 * 下周一主要交易区间料在29.200-29.400 路透台北3月2日 - 台币兑美元周五小幅收升。交易员表示，因市场对贸易战的忧虑令美元走弱 ，不过外资大举卖超台股并汇出则令台币升幅受到限制。 展望下周，交易员指出，将持续关注美国开启贸易战疑虑对金融市场的后续影响，此外，美国将于下周公 布包括非农就业的重要经济数据，需留意对美联储升息速度的预期是否有所调整。 〞外资还是偏汇出，贸易战疑虑成为卖股票的藉口。〞一位银行交易员说。 他表示，昨晚纽约联储总裁杜德利说今年将逐步加息四次，强化了美国今年经济将加速增长的预期，只是 美国总统特朗普决定对进口钢铁和铝产品课征关税引发贸易战的疑虑让美元承压。但预料在贸易战忧虑降温后 ，美元指数可望重拾涨势。 不过也不需期待台币会明显走贬。另一外商银行交易员称，昨日新任央行总裁杨金龙就指出，台币兑美元 升值有助减轻输入型通膨压力。对照近期台币较亚洲新兴货币走势偏强，以及2月以来外资汇出但台币回贬有 限，央行似乎乐见偏强的台币。 他表示，今年以来，套利型的外资已不再流入，而投资型的外资则是不断汇出，但台币却能持强，除了出 口商抛汇的贡献外，央行美元筹码的供应也功不可没。 〞这是一石二鸟，一方面控制通膨，一方面获利了结。〞该交易员说。 央行总裁杨金龙周四在一场记者会中称，台币兑美元升值有助减轻输入型通膨压力；以2017年为例，美元 计价的进口物价指数年增率为7.41%；惟台币对美元升值6.17%，致以台币计价的进口物价指数年增率降为1.36 %；以台币计价与美元计价的进口物价年增率相差6.05个百分点，估计CPI年增率因而减缓0.36个百分点。 交易员预估，下周一台币兑美元主要区间在29.200-29.400。 台湾股市周五收低失守季线，连续第三日跌势致本周收低0.89%。台湾证券交易所周五资料 显示，外资及陆资在台股卖超154.68亿台币，连三个交易日卖超共计204.86亿台币。 多数新兴亚币周五小涨，因美元自六周高位大幅拉回，此前美国总统特朗普决定对钢铝进口施加关税，引 发全球爆发贸易战的疑虑。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日大致持稳；目 前一个月美元/台币远汇报29.182/29.212，上日收在29.235。 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 盘 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 29.290 29.318 29.270-29.315 29.310 5.86 9.16 司 元太外汇经纪公 29.290 29.318 29.270-29.300 29.299 4.31 5.08 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.090/-0.080 -0.090/-0.070 美元/台币六个月期 -0.490/-0.460 -0.480/-0.440 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 董永年; 审校 林高丽)