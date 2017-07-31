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台湾汇市：台币收盘再创一个半月高位，因美元疲弱与出口商抛汇
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2017年7月31日 / 早上8点57分 / 8 天内

台湾汇市：台币收盘再创一个半月高位，因美元疲弱与出口商抛汇

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 亚币普遍走升且出口商月底抛汇助台币收升
    * 台币7月升值0.7%，后市仍看外资动向
    * 明日台币兑美元区间料在30.150-30.250

    路透台北7月31日 - 台币兑美元周一收盘再创一个半月高位，月线升值0.7%。交易员表示，受美
元走弱、亚洲新兴货币普遍走升，以及出口商月底抛汇带动，台币以小幅升值作收。
    
   他们指出，虽然台币走势偏强，但美元毕竟来到相对低位，不能排除跌深反弹的机会。再加上明日进入月
初少了出口商的抛汇挹注，若是缺乏外资足够的汇入动能挹注，台币还有多大升值空间值得观察。
    
    〞大家都讲美元烂，但好像跌不太下去了，欧元涨了那么多，要不要实现(获利)一下?〞一大型银行交易
员说。
    
    根据汤森路透数据，美元兑欧元今年迄今累计下挫逾11.5%。但鉴于周一将出炉的欧元区通胀数据料远低
于欧洲央行预估，汇价回调的可能性增大。
    
    另一银行交易员则称，虽然外资仍是净汇入，但无可否认，汇入的力道较先前弱了很多。外资7月在台股
现货也首度出现连续七个月买超后的卖超动作，虽然市场一致认为股市尚无翻空的理由，但对风险控制的戒心
已有所提升。
    
    该交易员表示，在此情形下，除非有特殊原因趋动外资再次大量汇入，否则台币兑美元要升破30.00价位
的机率不高。短期还是以区间交易看待。
    
    台币今日收盘报30.227，持平于6月13日的收盘价位。
        
    台湾股市周一尾盘由黑翻红，罕见连八月上涨。；台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆
资在台股卖超12.12亿台币，连两个交易日卖超共计75.50亿台币。
    
    亚洲新兴货币周一多数小升，美国的政治问题及经济数据表现平平，将美元压至数年低位，亦打压美国联
邦储备理事会(美联储/FED)今年再度升息的预期。韩元兑美元延续涨势，本地市场收
报1,119.0韩元，较上周五收位1,122.1韩元上涨0.3%。
  
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘收敛；目
前一个月美元/台币远汇报30.127/30.187，上日收在30.224。
    
    交易员预估，明日台币兑美元区间料在30.150-30.250。
         
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选  
              
 16:00             台币/美  上日收盘  波动区间       开盘价    成交量   上日成交
                        元                                     亿美元   量／亿美
                      报价                                                   元 
 台北外汇经纪公     30.227    30.302  30.188-30.302   30.227     5.54       7.18
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     30.226    30.297  30.188-30.299   30.296     3.18       4.14
 司                                                                    
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 美元/台币一个月期          -0.060/-0.040              -0.075/-0.065
 美元/台币六个月期          -0.230/-0.200              -0.255/-0.225 (记者 董永年；审校 林高丽)

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