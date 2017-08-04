FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
9 天内
台湾汇市：台币收盘创近两个月高位，静候美国非农数据公布
#人民币汇改
#半岛局势
#金融监管
#“通俄门”
#图片精选
频道
专题
习近平通过电话敦促特朗普对朝鲜问题保持克制
半岛局势
习近平通过电话敦促特朗普对朝鲜问题保持克制
MSCI明晟称拟将六只个股加入其中国A股指数
中国财经
MSCI明晟称拟将六只个股加入其中国A股指数
特写：借赛事、港口优势和自贸区先机 天津倾力打造“一带一路”新名片
深度分析
特写：借赛事、港口优势和自贸区先机 天津倾力打造“一带一路”新名片
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年8月4日 / 早上8点51分 / 9 天内

台湾汇市：台币收盘创近两个月高位，静候美国非农数据公布

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 台币连三升创近两个月收盘高，观望非农数据
    * 下周留意美中如何解决贸易问题与现金股利发放
    * 下周台币兑美元区间料在30.050-30.350

    路透台北8月4日 - 台币兑美元周五第三日收升，创近两个月收盘高位；交易员指出，国际美元
徘徊在低档，今日台币随亚洲新兴货币呈微幅上涨格局，但因美国就要公布非农数据，多空操作审慎使得台币
仅在狭窄区间内整理。
    
    针对下周台币走势，交易员认为，台币料先反应美国非农数据结果，此外，也将关注美国与中国可能引发
贸易战对金融市场的影响，下周台湾上市公司并将密集发出近1,800亿台币现金股利，需留意外资动向。
    
    〞今天方向不明，外资有买有卖，就等非农数据揭晓。〞一大型银行交易员说。
    
    另一银行交易员表示，美元指数跌到15个月低位，兑欧元跌到两年半低位，还会不会继续跌没人知
道，但只要反弹，力道也会很强。
    
    路透访查的分析师预计，7月美国非农岗位将增加18.3万个，低于6月22.2万个的增幅。
    
    此外，本周美国对俄罗斯、朝鲜进行制裁，美国参议院两党议员也罕见同调，支持特朗普对中国发起贸易
调查。中美间爆发贸易战的机率升温，一小型银行交易员认为，若是国际政经局势不稳，美元是否成为投资人
基于避险需求的标的，也值得关注。
    
    下周包括鸿海等上市公司将密集发出共1,783.2亿台币的现金股利，交易员指出，也要观察外资
是否有汇出需求。
    
    〞外资多少还是会(汇出)，但最近美元太弱，所以对台币的负面影响有限。〞前述大型银行交易员说。
    
    交易员也注意到近期台币与韩元表现不同调，一小型银行主管指出，本周韩元兑美元的疲弱走
势，并没有拖累台币，因为外资还是小幅汇入。
    
    一外商银行交易员认为，纵然韩元走弱，但在美元看贬的趋势下，只要外资没有大举汇出，台币就没有明
显修正的机会。
    
    〞我认为逢反弹还是要卖美元。〞外商银行交易员说。  
    
    今日台币兑美元微收升0.7分报30.220，前高为6月12日的30.176。  
    
    台湾上市公司2017年现金股利发放日程请参照
    
    多数新兴亚币周五微涨，菲律宾披索涨至逾一个月最强水准，因美元受到令人失望美国经济数据及华府政
治动荡又起拖累走软。。韩元兑美元亦上涨，此前连跌三天。韩元兑美元小涨
0.3%至1,125.7，上日收报1,128.8。
    
    台湾股市周五收近日高，周线收红中止连两周收黑。。台湾证券交易所周五资料显示，外资
及陆资在台股卖超20.75亿台币，连两个交易日卖超共计76.96亿台币。

    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日扩大；目前一
个月美元/台币远汇报30.156/30.196，上日收在30.170。
    
    交易员预估，下周台币兑美元区间料在30.050-30.350。
         
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选  
              
 16:00             台币/美  上日收盘  波动区间       开盘价    成交量   上日成交
                        元                                     亿美元   量／亿美
                      报价                                                   元 
 台北外汇经纪公     30.220    30.227  30.180-30.226   30.198     6.29       5.84
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     30.220    30.226  30.180-30.220   30.190     3.68       3.93
 司                                                                    
 无本金交割远期外汇(ND        最新报价               上日现货收盘时水准
 F)                                            
                                               
 美元/台币一个月期          -0.055/-0.045              -0.045/-0.025
 美元/台币六个月期          -0.225/-0.195              -0.195/-0.155 (记者 董永年；审校 林高丽)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below