台湾汇市：台币收盘创近两个月高位，静候美国非农数据公布

* 台币连三升创近两个月收盘高，观望非农数据 * 下周留意美中如何解决贸易问题与现金股利发放 * 下周台币兑美元区间料在30.050-30.350 路透台北8月4日 - 台币兑美元周五第三日收升，创近两个月收盘高位；交易员指出，国际美元 徘徊在低档，今日台币随亚洲新兴货币呈微幅上涨格局，但因美国就要公布非农数据，多空操作审慎使得台币 仅在狭窄区间内整理。 针对下周台币走势，交易员认为，台币料先反应美国非农数据结果，此外，也将关注美国与中国可能引发 贸易战对金融市场的影响，下周台湾上市公司并将密集发出近1,800亿台币现金股利，需留意外资动向。 〞今天方向不明，外资有买有卖，就等非农数据揭晓。〞一大型银行交易员说。 另一银行交易员表示，美元指数跌到15个月低位，兑欧元跌到两年半低位，还会不会继续跌没人知 道，但只要反弹，力道也会很强。 路透访查的分析师预计，7月美国非农岗位将增加18.3万个，低于6月22.2万个的增幅。 此外，本周美国对俄罗斯、朝鲜进行制裁，美国参议院两党议员也罕见同调，支持特朗普对中国发起贸易 调查。中美间爆发贸易战的机率升温，一小型银行交易员认为，若是国际政经局势不稳，美元是否成为投资人 基于避险需求的标的，也值得关注。 下周包括鸿海等上市公司将密集发出共1,783.2亿台币的现金股利，交易员指出，也要观察外资 是否有汇出需求。 〞外资多少还是会(汇出)，但最近美元太弱，所以对台币的负面影响有限。〞前述大型银行交易员说。 交易员也注意到近期台币与韩元表现不同调，一小型银行主管指出，本周韩元兑美元的疲弱走 势，并没有拖累台币，因为外资还是小幅汇入。 一外商银行交易员认为，纵然韩元走弱，但在美元看贬的趋势下，只要外资没有大举汇出，台币就没有明 显修正的机会。 〞我认为逢反弹还是要卖美元。〞外商银行交易员说。 今日台币兑美元微收升0.7分报30.220，前高为6月12日的30.176。 台湾上市公司2017年现金股利发放日程请参照 多数新兴亚币周五微涨，菲律宾披索涨至逾一个月最强水准，因美元受到令人失望美国经济数据及华府政 治动荡又起拖累走软。。韩元兑美元亦上涨，此前连跌三天。韩元兑美元小涨 0.3%至1,125.7，上日收报1,128.8。 台湾股市周五收近日高，周线收红中止连两周收黑。。台湾证券交易所周五资料显示，外资 及陆资在台股卖超20.75亿台币，连两个交易日卖超共计76.96亿台币。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日扩大；目前一 个月美元/台币远汇报30.156/30.196，上日收在30.170。 交易员预估，下周台币兑美元区间料在30.050-30.350。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 30.220 30.227 30.180-30.226 30.198 6.29 5.84 司 元太外汇经纪公 30.220 30.226 30.180-30.220 30.190 3.68 3.93 司 无本金交割远期外汇(ND 最新报价 上日现货收盘时水准 F) 美元/台币一个月期 -0.055/-0.045 -0.045/-0.025 美元/台币六个月期 -0.225/-0.195 -0.195/-0.155 (记者 董永年；审校 林高丽)