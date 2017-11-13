台湾汇市：台币收盘小贬惟外商银抛汇限缩贬幅，短期料窄幅盘整

* 台币随韩元收盘小贬，但外商银抛汇限缩贬幅 * 关注美国税改进度，以及外资动向 * 明日台币兑美元区间料在30.100-30.250 路透台北11月13日 - 台币兑美元周一收盘小贬。交易员指出，盘初台币随韩元略微 走疲，但午后部分外商银抛汇，限缩了台币的贬幅。短期内因买卖盘交投意愿不高，盘势可能窄幅盘整。 他们表示，午后除外商银抛汇外，出口商全日亦有些许美元卖压，下午开盘后台币一度由贬转升。市场除 关注美国税改方案可能主导美元走势之外，也关切外资的动向。 〞下午外资偏向卖汇，但不太明显，〞一位本地公股商银交易员说。 另外一位本地小型银行交易员则认为，外资近日在股市卖超居多，但在汇市并未见到明确汇出，盘面上有 买有卖，动向不明，其未来操作亦是市场关注焦点。 〞股市跌，亚币也在贬，但台币一直卡在这里。〞另外一位小型商银交易员表示。他们认为，主因时近年 底出口商也有抛汇卖压，台币处于稍强水位；至于日前美国虽将台湾从汇率观察名单除名，但央行目前在汇市 几无动作，态度消极。 台湾股市周一连续第四日收跌失守10,700点创一个月新低。证交所资料，外资及陆资在台股卖18. 19亿台币，连四个交易日已卖超共100.32亿台币。 韩元兑美元报1,120.6，上日收在1,117.1。多数亚币周一下跌，因美国总统特朗普税改计划的 不确定性抑制了投资者的热情。 周四披露的美国参院税改方案，与众议院税改提议在多个关键项目上有歧见，包括将下调公司税延迟一年 实施。如果下调公司税的努力失败，将加重对特朗普推进立法的能力的担忧，并可能打压市场。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘差不 多目前一个月美元/台币远汇报30.108/30.148，上日收在30.145。 交易员认为，下周台币兑美元主要区间料在30.100-30.250。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 报价 亿美元 量／亿美 元 台北外汇经纪公 30.190 30.172 30.168-30.220 30.210 5.52 4.76 司 元太外汇经纪公 30.190 30.172 30.168-30.200 30.196 2.6 2.455 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.050/-0.040 -0.050/-0.030 美元/台币六个月期 -0.265/-0.235 -0.260/-0.220 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)