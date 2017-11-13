FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
台湾汇市：台币收盘小贬惟外商银抛汇限缩贬幅，短期料窄幅盘整
频道
专题
机构投资者将很快接受比特币--峰堡投资前基金经理
路透精英汇
机构投资者将很快接受比特币--峰堡投资前基金经理
焦点：中国10月经济数据逊预期 下行压力渐增但政策立场不变
深度分析
焦点：中国10月经济数据逊预期 下行压力渐增但政策立场不变
高通回绝博通1,030亿美元收购提议 称收购报价过低
国际财经
高通回绝博通1,030亿美元收购提议 称收购报价过低
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年11月13日 / 早上8点54分 / 2 天前

台湾汇市：台币收盘小贬惟外商银抛汇限缩贬幅，短期料窄幅盘整

2 分钟阅读

    * 台币随韩元收盘小贬，但外商银抛汇限缩贬幅
    * 关注美国税改进度，以及外资动向
    * 明日台币兑美元区间料在30.100-30.250

    路透台北11月13日 - 台币兑美元周一收盘小贬。交易员指出，盘初台币随韩元略微
走疲，但午后部分外商银抛汇，限缩了台币的贬幅。短期内因买卖盘交投意愿不高，盘势可能窄幅盘整。
    
    他们表示，午后除外商银抛汇外，出口商全日亦有些许美元卖压，下午开盘后台币一度由贬转升。市场除
关注美国税改方案可能主导美元走势之外，也关切外资的动向。
    
    〞下午外资偏向卖汇，但不太明显，〞一位本地公股商银交易员说。
    
    另外一位本地小型银行交易员则认为，外资近日在股市卖超居多，但在汇市并未见到明确汇出，盘面上有
买有卖，动向不明，其未来操作亦是市场关注焦点。
    
    〞股市跌，亚币也在贬，但台币一直卡在这里。〞另外一位小型商银交易员表示。他们认为，主因时近年
底出口商也有抛汇卖压，台币处于稍强水位；至于日前美国虽将台湾从汇率观察名单除名，但央行目前在汇市
几无动作，态度消极。
     
    台湾股市周一连续第四日收跌失守10,700点创一个月新低。证交所资料，外资及陆资在台股卖18.
19亿台币，连四个交易日已卖超共100.32亿台币。
 
  
    韩元兑美元报1,120.6，上日收在1,117.1。多数亚币周一下跌，因美国总统特朗普税改计划的
不确定性抑制了投资者的热情。
    
    周四披露的美国参院税改方案，与众议院税改提议在多个关键项目上有歧见，包括将下调公司税延迟一年
实施。如果下调公司税的努力失败，将加重对特朗普推进立法的能力的担忧，并可能打压市场。 

    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘差不
多目前一个月美元/台币远汇报30.108/30.148，上日收在30.145。 
    
    交易员认为，下周台币兑美元主要区间料在30.100-30.250。
 16:00             台币/美元  上日收盘    波动区间     开盘价    成交量   上日成交
                        报价                                     亿美元   量／亿美
                                                                               元 
 台北外汇经纪公       30.190    30.172  30.168-30.220   30.210     5.52       4.76
 司                                                                      
 元太外汇经纪公       30.190    30.172  30.168-30.200   30.196      2.6      2.455
 司                                                                      
 无本金交割远期外汇(NDF         最新报价              上日现货收盘时水准
 )                                               
                                                 
 美元/台币一个月期           -0.050/-0.040               -0.050/-0.030
 美元/台币六个月期           -0.265/-0.235               -0.260/-0.220
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below