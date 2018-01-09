台湾汇市：台币收盘小贬，因午后人民币大贬且外商银和进口商入场买汇

* 台币收盘小贬，午后人民币大幅走贬 * 下午美元买盘渐多，外商银和进口商进场买汇 * 明日台币主要交投区间在29.500-29.600 路透台北1月9日 - 台币兑美元周二收盘小贬。汇银人士表示，上午台币大多游走平盘附近，外 商银则先丢后买美元，且午后人民币大幅走贬，台币跟进确立今日贬势。 汇银人士表示，上午外商银大多抛汇，出口商在汇价走至29.500以上亦进场抛售美元。不过午后美元买盘 渐多，加以油款和军款入场，且人民币也大幅走贬，台币终场收贬。 〞美元的波段跌势看起来结束了。今天离岸人民币跌了一大根，〞一位小型商银交易员说。 多数新兴亚币周二走势低迷，涨势受到抑制，因欧元下跌帮助美元兑多数主要货币上扬。 一位大型本地公营银行表示，午后人民币走贬令美元多头大振，此外，无本金交割远汇(NDF)市场中，美 元也逆转先前颓势而转强，美元波段低点可能已过。 〞看起来(美元在)29.500蛮有撑的，〞前述交易员说。 另一小型商银交易员说，今日全日台币大多窄幅波动，至于台币未再大涨央行应该颇为开心，目前可以先 视29.500为观察重心，预料台币短期较难升破29.500。 台湾股市周二以平盘作收，中止连续八日上涨走势。台湾证券交易所资料显示 ，外资及陆资在台股转为卖超1.32亿台币，中止先前连八个交易日买超共419.77亿台币 韩元兑美元收报1,067.1，上日收在1,066.0。人民币兑美元即期周二收盘大跌逾250点 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘略有 缩小；目前一个月美元/台币远汇报29.496/29.516，上日收在29.440。 交易员预估，明日台币兑美元主要区间在29.500-29.600。 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 盘 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 29.536 29.523 29.499-29.549 29.545 6.49 7.76 司 元太外汇经纪公 29.538 29.524 29.503-29.543 29.543 3.94 5.45 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.075/-0.065 -0.095/-0.085 美元/台币六个月期 -0.430-0.400 -0.445-0.415 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)