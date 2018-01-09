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台湾汇市：台币收盘小贬，因午后人民币大贬且外商银和进口商入场买汇
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#亚洲
January 9, 2018 / 8:52 AM / a day ago

台湾汇市：台币收盘小贬，因午后人民币大贬且外商银和进口商入场买汇

2 分钟阅读

    * 台币收盘小贬，午后人民币大幅走贬
    * 下午美元买盘渐多，外商银和进口商进场买汇
    * 明日台币主要交投区间在29.500-29.600

    路透台北1月9日 - 台币兑美元周二收盘小贬。汇银人士表示，上午台币大多游走平盘附近，外
商银则先丢后买美元，且午后人民币大幅走贬，台币跟进确立今日贬势。
    
    汇银人士表示，上午外商银大多抛汇，出口商在汇价走至29.500以上亦进场抛售美元。不过午后美元买盘
渐多，加以油款和军款入场，且人民币也大幅走贬，台币终场收贬。
    
    〞美元的波段跌势看起来结束了。今天离岸人民币跌了一大根，〞一位小型商银交易员说。
    
    多数新兴亚币周二走势低迷，涨势受到抑制，因欧元下跌帮助美元兑多数主要货币上扬。
    
    一位大型本地公营银行表示，午后人民币走贬令美元多头大振，此外，无本金交割远汇(NDF)市场中，美
元也逆转先前颓势而转强，美元波段低点可能已过。
    
    〞看起来(美元在)29.500蛮有撑的，〞前述交易员说。

    另一小型商银交易员说，今日全日台币大多窄幅波动，至于台币未再大涨央行应该颇为开心，目前可以先
视29.500为观察重心，预料台币短期较难升破29.500。
         
    台湾股市周二以平盘作收，中止连续八日上涨走势。台湾证券交易所资料显示
，外资及陆资在台股转为卖超1.32亿台币，中止先前连八个交易日买超共419.77亿台币 
 
    韩元兑美元收报1,067.1，上日收在1,066.0。人民币兑美元即期周二收盘大跌逾250点

    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘略有
缩小；目前一个月美元/台币远汇报29.496/29.516，上日收在29.440。

    交易员预估，明日台币兑美元主要区间在29.500-29.600。
 16:00            台币/美   上日收    波动区间     开盘价   成交量   上日成交
                       元       盘                          亿美元   量／亿美
                     报价                                                 元 
 台北外汇经纪公    29.536   29.523  29.499-29.549   29.545    6.49       7.76
 司                                                                 
 元太外汇经纪公    29.538   29.524  29.503-29.543   29.543    3.94       5.45
 司                                                                 
 无本金交割远期外汇(NDF         最新报价              上日现货收盘时水准
 )                                                
                                                  
 美元/台币一个月期            -0.075/-0.065             -0.095/-0.085
 美元/台币六个月期            -0.430-0.400               -0.445-0.415
    
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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