台湾汇市：台币收盘微贬，全球恐掀新一轮贸易战推升避险需求

* 全球贸易战恐开打，避险货币受青睐 * 外商银汇出略多于汇入，台币短期未见明确方向 * 明日交易区间料在29.200-29.320 路透台北3月5日 - 台币兑美元周一收盘微贬。交易员表示，全球恐掀新一轮贸易战，避险需求 升温推升日圆走势。外资大卖台股，外商银则是买卖汇皆有，稍现汇出力道，惟短期台币方向仍不明，成交略 淡。 汇银人士指出，贸易战对全球股市有不利影响，外资已连续四日大卖台股总计逾300余亿台币，将农历年 前的买超悉数回吐。不过各方也仍在观察贸易战的演变方向，目前预期先在既有区间内盘整。 〞盘势算是震荡，没明显方向。〞一位小型商银交易员说。 他们表示，外商银偏向买汇，至于进/出口商则未见大幅动作。短期台币方向不明，交投仍偏清淡。明日 的交投区间预料在29.200-29.320。 韩国股市综合股价指数(KPSPI)周一追随全球股市走势收跌逾1%，因美国贸易战相关担忧以及意大 利政坛的不确定性打击了市场人气。韩元在本地平台微跌，债券收益率上扬。 美国总统特朗普周五发表挑衅言论，称贸易战是好事且能轻松取胜。此前他宣布计划对进口钢铁和铝产品 征收关税，这招致贸易伙伴威胁进行报复，股市也承压下跌。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日大致持稳；目 前一个月美元/台币远汇报29.215/29.225，上日收在29.177。 16:00 台币/美元 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 报价 盘 亿美元 量／亿美 元 台北外汇经纪公 29.292 29.290 29.250-29.294 29.289 5.96 5.86 司 元太外汇经纪公 29.292 29.290 29.252-29.292 29.260 3.35 4.31 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.080/-0.070 -0.090/-0.080 美元/台币六个月期 -0.480/-0.450 -0.490/-0.460 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 高洁如; 审校)