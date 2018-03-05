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亚洲
March 5, 2018 / 9:04 AM / a day ago

台湾汇市：台币收盘微贬，全球恐掀新一轮贸易战推升避险需求

2 分钟阅读

    * 全球贸易战恐开打，避险货币受青睐 
    * 外商银汇出略多于汇入，台币短期未见明确方向
    * 明日交易区间料在29.200-29.320

    路透台北3月5日 - 台币兑美元周一收盘微贬。交易员表示，全球恐掀新一轮贸易战，避险需求
升温推升日圆走势。外资大卖台股，外商银则是买卖汇皆有，稍现汇出力道，惟短期台币方向仍不明，成交略
淡。
    
    汇银人士指出，贸易战对全球股市有不利影响，外资已连续四日大卖台股总计逾300余亿台币，将农历年
前的买超悉数回吐。不过各方也仍在观察贸易战的演变方向，目前预期先在既有区间内盘整。
    
    〞盘势算是震荡，没明显方向。〞一位小型商银交易员说。   
    
    他们表示，外商银偏向买汇，至于进/出口商则未见大幅动作。短期台币方向不明，交投仍偏清淡。明日
的交投区间预料在29.200-29.320。
    
    韩国股市综合股价指数(KPSPI)周一追随全球股市走势收跌逾1%，因美国贸易战相关担忧以及意大
利政坛的不确定性打击了市场人气。韩元在本地平台微跌，债券收益率上扬。  

    美国总统特朗普周五发表挑衅言论，称贸易战是好事且能轻松取胜。此前他宣布计划对进口钢铁和铝产品
征收关税，这招致贸易伙伴威胁进行报复，股市也承压下跌。

    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日大致持稳；目
前一个月美元/台币远汇报29.215/29.225，上日收在29.177。
 16:00           台币/美元   上日收    波动区间     开盘价     成交量  上日成交
                      报价       盘                            亿美元  量／亿美
                                                                            元 
 台北外汇经纪公     29.292   29.290  29.250-29.294  29.289       5.96      5.86
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     29.292   29.290  29.252-29.292  29.260       3.35      4.31
 司                                                                    
 无本金交割远期外汇(NDF         最新报价              上日现货收盘时水准
 )                                                
                                                  
 美元/台币一个月期            -0.080/-0.070             -0.090/-0.080
 美元/台币六个月期            -0.480/-0.450             -0.490/-0.460
    
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