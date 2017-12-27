台湾汇市：台币收盘续创近三年半新高，出口商年底结帐忍痛抛汇

* 台币续创近三年半新高，国际美元疲弱 * 出口商持续抛汇，但进口商也逢低承接 * 明日台币主要交投区间在29.900-29.960 路透台北12月27日 - 台币兑美元周三微幅收升，续创近三年半新高。交易员指出，台币随新兴 亚洲货币反映美元偏弱的题材，此外，出口商年底前的抛汇需求也持续缓步推升台币。 他们表示，随着台币逐步接近29.904今年盘中高位，进口商也增加承接美元力道，因而限制了台币的升值 幅度。至于外资则是买卖皆有，看不出明确趋势。 〞出口商不认同也没办法，再不抛只剩两天了，有结帐压力。〞一位大型银行交易员说。 他表示，国际美元这两天表现偏弱，台币随韩元等亚洲货币走升，连续几天收盘都升破30.00价位，强劲 的表现让多数出口商跌破眼镜。 另一大型银行交易员则称，台币已接近9月8日创下的29.904今年盘中高位，愈靠近就吸引愈多进口商承接 美元，这让台币升值空间受到抑制。 他认为，在进、出口商买卖力道相互抵消下，台币在年底最后两个交易日还是看区间，升值幅度料不大。 台湾股市周三收高，加权股价指数收高0.62%，至10,486.67点。台湾证券交易所周 三资料显示，外资及陆资在台股转为买超32.69亿台币；上交易日为卖超25.19亿台币。[nL4T1OM 3B5] 新兴亚洲货币兑美元周三多小幅上涨，菲律宾披索领涨，此前菲律宾公布的11月预算赤字收窄，为一连串 利好经济消息再添一笔。韩元兑美元在国内结算平台报1,074.1，较上日收盘价1,076 .1涨0.19%。已连续第三个交易日上涨，处于逾两年半高位附近。 今日台币收盘报29.940，前高为2014年7月4日的29.937。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘收敛 ；目前一个月美元/台币远汇报29.782/29.822，上日收在29.740。 交易员预估，明日台币兑美元主要区间在29.900-29.960。 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 盘 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 29.940 29.945 29.920-29.946 29.936 6.76 4.78 司 元太外汇经纪公 29.941 29.945 29.922-29.945 29.925 4.11 2.87 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.130/-0.120 -0.155/-0.135 美元/台币六个月期 -0.540/-0.500 -0.575/-0.535 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 董永年; 审校 乔艳红)