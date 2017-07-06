台湾汇市：台币收贬创近三个月新低，因外资大举净汇出逾2.5亿美元

* 台币兑美元收贬，并创近三个月新低 * 外资卖超台股，且净汇出约2.5亿美元 * 出口商惜售美元，进口商追价大买美元 * 明日台币兑美元区间料在30.480-30.650 路透台北7月6日 - 台币兑美元周四收贬且创近三个月新低。交易员表示，在外资大举汇出、韩 元挫低及进口商恐慌性抢进美元等冲击下，台币午后贬幅扩大，终场以盘中最低价作收，短线震荡幅度将加大 。 一不愿具名台湾央行高层官员称，今天台币贬值主因是外资大举汇出。另一资深汇银人士也说，外资在台 股卖超且净汇出逾2.5亿美元，加上市场预期随台股配息进入旺季，未来潜在巨额股利汇出款，台币有望看到3 1低价，促使台币收低。 他们指出，早盘台币受韩元走贬而开低走贬，午后在外资和进口商同步抢进美元冲击下，台币一举掼破30 .550重要心理关卡，进而引爆进口商恐慌性美元买盘涌入，出口商则惜售美元，尾盘贬破30.600大关。 〞30.550心理关卡贬破了，出口商看到30.550和30.580两道关卡一一被消灭，都不卖美元了，进口商进来 疯狂追价，收盘贬破30.600。〞一大型银行交易员说，〞台币大贬，银行电话接不完，散户一直打来问，怎么 办？便宜的美金都买不到啦！〞 他并称，午后台币贬至30.550附近时，吸引出口商疯狂倒货(抛售美元)，且一口气挂出50支(0.5亿美元) 卖单，惟巨额美元卖单瞬间即被外资买盘吞噬，出口商见状纷纷转趋惜售美元。 前述资深汇银人士称，因时值进入上市柜公司股利发放旺季，市场大多看贬台币，且估这波台币有机会往 31元大关靠拢，引外资进场大买美元并汇出，〞下午韩元有杀下来，贬很凶啊，还有人说台股配息旺季到了， 这波台币会看到31元，大家先进来买一些美元。〞 他们表示，7月下旬起台积电 等大型权值股股利将陆续入帐，预估在未来一个月外资将有巨额 股利汇出款，短线台币趋势看贬。 今天台币兑美元收在30.601，贬值9.2分且创近三个月新低，此前收为新低为4月11日的30.650。 台湾股市周四小幅收跌，加权股价指数收跌0.35%。台湾证券交易所周四资料显示， 外资及陆资在台股卖超0.98亿台币，连四个交易日卖超共70.44亿台币。 多数新兴亚洲货币周四小幅走软，追随亚洲股市走势，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议的纪录 文件显示，对于美国未来升息步伐缺乏共识。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘进一步扩 增；目前一个月美元/台币远汇报30.615/30.655，上日收在30.517。 交易员预估，明日台币兑美元主要交易区间料在30.480-30.650。 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 30.601 30.509 30.481-30.601 30.530 7.03 5.13 司 元太外汇经纪公 30.600 30.508 30.508-30.600 30.510 3.67 3.03 司 无本金交割远期外汇(ND 最新报价 上日现货收盘时水准 F) 美元/台币一个月期 0.020/0.040 0.000/0.015 美元/台币六个月期 -0.060/-0.020 -0.095/-0.060 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 罗两莎；审校 曾祥进)