台湾汇市：台币收贬因午后美元反弹且外资汇出，观察美非农就业数据

* 台币兑美元收盘小贬，午后国际美元反弹 * 观察周五美国非农就业数据 * 明日台币兑美元主要交易区间料在29.150-29.250 路透台北2月1日 - 台币兑美元周四收贬。交易员指出，午后国际美元反弹带 动亚币全面走弱，且外商银转为买美元，加以进口商亦有买盘出笼，台币随亚币收贬。 他们表示，原本上午卖美元的外商银，午后更多家则反转为买美元；出口商的美元卖盘 则多在29.160以上出笼。短期则要观察国际美元反弹势头以及周五美国将公布的非农就业数 据。 〞下午亚洲货币都走贬了，有四家外保管银行买很多美元，〞一位大型商银交易员说。 另家小型商银交易员表示，不只外商银在买美元，本地大型商银也有买汇，〞可能是为 （央行）新总裁庆祝一下啊!〞 各方多认为，台湾央行对台币喜贬不喜升，因怕台币升值太多将损及出口竞争力。 台湾行政院周四宣布，核定央行现任副总裁杨金龙为下届中央银行总裁。 至于美联储(FED)周三维持利率不变，对市场影响尚称中性。FED预计通胀将在今年攀升 ，表明联储仍可能在新任主席鲍威尔上任后于3月升息。 台湾股市周四连两日收升，随美国股市反弹，台股今天在大型权值股领军之下续涨，惟 成交量缩减。外资及陆资今日则在台股买超13.78亿台币，连两个交易日买超 共38.10亿台币。 韩元兑美元今日收报1,071.9，上日收在1,067.9。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅 度较上日尾盘略微缩小；目前一个月美元/台币远汇报29.128/29.137，上日 收在29.073。 交易员预估，明日台币兑美元主要区间在29.150-29.250。 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 盘 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 29.207 29.150 29.122-29.208 29.160 7.95 7.75 司 元太外汇经纪公 29.207 29.148 29.130-29.207 29.178 3.83 4.25 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.080/-0.070 -0.090/-0.080 美元/台币六个月期 -0.415/-0.385 -0.440/-0.410 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 高洁如; 审校 张喜良)