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February 1, 2018 / 9:14 AM / a day ago

台湾汇市：台币收贬因午后美元反弹且外资汇出，观察美非农就业数据

2 分钟阅读

    * 台币兑美元收盘小贬，午后国际美元反弹
    * 观察周五美国非农就业数据
    * 明日台币兑美元主要交易区间料在29.150-29.250

    路透台北2月1日 - 台币兑美元周四收贬。交易员指出，午后国际美元反弹带
动亚币全面走弱，且外商银转为买美元，加以进口商亦有买盘出笼，台币随亚币收贬。
    
    他们表示，原本上午卖美元的外商银，午后更多家则反转为买美元；出口商的美元卖盘
则多在29.160以上出笼。短期则要观察国际美元反弹势头以及周五美国将公布的非农就业数
据。
    
    〞下午亚洲货币都走贬了，有四家外保管银行买很多美元，〞一位大型商银交易员说。
        
    另家小型商银交易员表示，不只外商银在买美元，本地大型商银也有买汇，〞可能是为
（央行）新总裁庆祝一下啊!〞
    
    各方多认为，台湾央行对台币喜贬不喜升，因怕台币升值太多将损及出口竞争力。
        
    台湾行政院周四宣布，核定央行现任副总裁杨金龙为下届中央银行总裁。
    
    至于美联储(FED)周三维持利率不变，对市场影响尚称中性。FED预计通胀将在今年攀升
，表明联储仍可能在新任主席鲍威尔上任后于3月升息。
    
   台湾股市周四连两日收升，随美国股市反弹，台股今天在大型权值股领军之下续涨，惟
成交量缩减。外资及陆资今日则在台股买超13.78亿台币，连两个交易日买超
共38.10亿台币。
    
    韩元兑美元今日收报1,071.9，上日收在1,067.9。
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅
度较上日尾盘略微缩小；目前一个月美元/台币远汇报29.128/29.137，上日
收在29.073。
               
    交易员预估，明日台币兑美元主要区间在29.150-29.250。   
        
 16:00            台币/美   上日收    波动区间     开盘价     成交量  上日成交
                       元       盘                            亿美元  量／亿美
                     报价                                                  元 
 台北外汇经纪公    29.207   29.150  29.122-29.208  29.160       7.95      7.75
 司                                                                   
 元太外汇经纪公    29.207   29.148  29.130-29.207  29.178       3.83      4.25
 司                                                                   
 无本金交割远期外汇(NDF         最新报价              上日现货收盘时水准
 )                                                
                                                  
 美元/台币一个月期            -0.080/-0.070             -0.090/-0.080
 美元/台币六个月期            -0.415/-0.385             -0.440/-0.410
    
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