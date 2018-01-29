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January 29, 2018 / 10:10 AM / a day ago

台湾汇市：台币收贬因外资净汇出近1亿美元，出口商抛汇使台币获撑

3 分钟阅读

    * 台币兑美元收贬，因美元走强及外资汇出
    * 外资在台股续买超，惟净汇出近1亿美元
    * 出口商月底例行抛汇，台币短线区间整理
    * 明日台币兑美元主要交易区间料在29.050-29.200

    路透台北1月29日 - 台币兑美元周一连二日收贬。交易员指出，国际美元走强，加上外资反手汇出，并净汇出近1亿美元，带动台币开低并收低。
    
    他们表示，在美国总统特朗普(川普)释出强势美元说之后，外资今天续呈净汇出；而随美元走强，韩元持续走低，台币跟着开低，惟随吸引出口商进场抛汇，使台币获适度支撑。
    
    〞海外美元反弹，海外NDF(美元/台币)换汇点折价点都缩小了。〞一大型银行交易员说。
    
    他并称，在特朗普释出强势美元讯息后，外资即停止汇入并呈净汇出，短线台币料将呈区间整理。

    另一大型银行交易员指出，美元走扬，外资续汇出，出口商虽进场抛售美元，但力道不强，〞外资和出口商午后多偏观望了，市场变得满安静的。〞
        
    亚币周一整固近期的强劲涨幅，本周开局兑美元走势温吞，美元在经历了一个月的低迷走势后几乎没有取得进展。
    
    韩元兑美元在国内结算平台报1,065.6，较上日收盘价1,063.9跌0.16%。

    台湾股市周一收涨且收复五日均线。台湾证券交易所资料显示，外资及陆资在台股买超20.35亿台币，连11个交易日买超共计555.84亿台币。
   
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘缩减；目前一个月美元/台币远汇报29.087/29.117，上日收在29.001。
              
    交易员预估，明日台币兑美元主要区间在29.050-29.200。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
    
 16:00            台币/美   上日收    波动区间     开盘价     成交量  上日成交
                       元       盘                            亿美元  量／亿美
                     报价                                                  元 
 台北外汇经纪公    29.150   29.101  29.076-29.155  29.120       7.79      8.37
 司                                                                   
 元太外汇经纪公    29.150   29.103  29.075-29.158  29.080       4.34      3.61
 司                                                                   
 无本金交割远期外汇(NDF         最新报价              上日现货收盘时水准
 )                                                
                                                  
 美元/台币一个月期            -0.080/-0.070             -0.095/-0.085
 美元/台币六个月期            -0.445/-0.410             -0.455/-0.425
    
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