台湾汇市：台币收贬因外资净汇出近1亿美元，出口商抛汇使台币获撑

* 台币兑美元收贬，因美元走强及外资汇出 * 外资在台股续买超，惟净汇出近1亿美元 * 出口商月底例行抛汇，台币短线区间整理 * 明日台币兑美元主要交易区间料在29.050-29.200 路透台北1月29日 - 台币兑美元周一连二日收贬。交易员指出，国际美元走强，加上外资反手汇出，并净汇出近1亿美元，带动台币开低并收低。 他们表示，在美国总统特朗普(川普)释出强势美元说之后，外资今天续呈净汇出；而随美元走强，韩元持续走低，台币跟着开低，惟随吸引出口商进场抛汇，使台币获适度支撑。 〞海外美元反弹，海外NDF(美元/台币)换汇点折价点都缩小了。〞一大型银行交易员说。 他并称，在特朗普释出强势美元讯息后，外资即停止汇入并呈净汇出，短线台币料将呈区间整理。 另一大型银行交易员指出，美元走扬，外资续汇出，出口商虽进场抛售美元，但力道不强，〞外资和出口商午后多偏观望了，市场变得满安静的。〞 亚币周一整固近期的强劲涨幅，本周开局兑美元走势温吞，美元在经历了一个月的低迷走势后几乎没有取得进展。 韩元兑美元在国内结算平台报1,065.6，较上日收盘价1,063.9跌0.16%。 台湾股市周一收涨且收复五日均线。台湾证券交易所资料显示，外资及陆资在台股买超20.35亿台币，连11个交易日买超共计555.84亿台币。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘缩减；目前一个月美元/台币远汇报29.087/29.117，上日收在29.001。 交易员预估，明日台币兑美元主要区间在29.050-29.200。 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 盘 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 29.150 29.101 29.076-29.155 29.120 7.79 8.37 司 元太外汇经纪公 29.150 29.103 29.075-29.158 29.080 4.34 3.61 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.080/-0.070 -0.095/-0.085 美元/台币六个月期 -0.445/-0.410 -0.455/-0.425 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 罗两莎；审校 张喜良)