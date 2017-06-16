台湾汇市：台币收贬逾1角创近两月新低，外资狂逃净汇出逾四亿美元

* 外资大举汇出，台币连九贬创近两个月新低 * 国际热钱狂逃，外资净汇出金额逾四亿美元 * 台币趋势看贬，出口商惜售致台币贬幅扩大 * 下周一台币兑美元区间料在30.250-30.450 路透台北6月16日 - 台币兑美元周五爆量收贬且创近两个月新低。交易员称，受外资疯狂汇出且 净汇出金额扩大至逾四亿美元，及韩元等亚币走贬冲击，今天台币贬幅进一步扩大，出口商虽进场狂砍美元， 但不敌外资买汇力道强劲，台币终场收贬1.34角，呈连九贬走势。 他们指出，随美国货币政策渐趋正常化，今天美元展开绝地大反攻，日、韩等亚币全面走贬，台币在美元 转强及外资大举汇出两股力道夹击下，一度连续贬破30.300及30.400两道关卡，最低贬至30.429低价。 〞外资狂逃！大吃货(大买美元)啊，出口商也出来不少，今天多空厮杀非常激烈，很精彩。〞一资深汇银 人士说，〞台币连九贬了，但台币前面几天都只是小贬，这两天有突然喷出的感觉。〞 他并称，外资今天在台股虽呈买超但却疯狂汇出，主要是为了支应海外资金调度所需，〞看起来这波外资 已经把未来要出去的资金都先做掉了。〞 央行表示，台币走贬主要是受美元走强和外资汇出影响，今天日圆和韩元均走贬，对美元贬值幅度分别为 日圆1.5%及韩元0.88%，台币则相对稳定对美元贬值0.44%。 另一大型银行交易员表示，外资疯狂汇出，台币贬势确立，出口商开始惜售美元，以致在外资狂买美元之 际，来自出口商的美元供给反而变得比较少，更加重台币贬值力道，〞外资有点不爽了，因为出口商卖(美元) 的比较不积极。〞 台湾股市周五收高，第二日上扬，加权股价指数收升0.68%。台湾证券交易所周五资 料显示，外资及陆资在台股买超28.18亿台币，连两个交易日买超共计31.12亿台币。 亚洲货币周五走低，因美国强劲就业数据提振美元走强，并加强了对美国联邦储备理事会(美联储/FED)年 内第三次升息的预期。 今天台币兑美元收贬1.34角，报30.381，创近两个月新低，此前收盘新低为4月20日的30.408。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点由折价转为预期台币贬值的溢 价；目前一个月美元/台币远汇报30.334/30.375，上日收在30.330。 交易员预估，下周一台币兑美元主要交易区间料在30.250-30.450。 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 30.381 30.247 30.260-30.429 30.260 11.60 8.39 司 元太外汇经纪公 30.382 30.247 30.258-30.426 30.290 5.70 4.71 司 无本金交割远期外汇(ND 最新报价 上日现货收盘时水准 F) 美元/台币一个月期 0.010/0.020 -0.015/-0.005 美元/台币六个月期 -0.130/-0.100 -0.190/-0.170 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 罗两莎；审校 曾祥进)