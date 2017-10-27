台湾汇市：台币收跌中止连两日微升，欧洲央行延长购债令国际美元走强

* 台币兑美元收跌中止连两日微收升 * 欧洲央行延长购债令国际美元走强 * 下周台币兑美元区间料在30.200-30.400 路透台北10月27日 - 台币兑美元周五收跌，中止连二日微升，本周小贬3.6分 。交易员表示，由于欧洲央行决议延长购债计画令国际美元转强，带动台币随亚币区间偏跌 ，惟时逢月底出口商抛汇卖需仍在，略收敛台币跌幅，短线料台币持续维持区间盘整格局。 他们指出，随着短线美元看升，外资转趋买汇拖累台币走弱，台币早盘一度贬破30.300 引来出口商进场抛汇，使出口商抛汇动能较日前转趋活络，限缩台币跌势，让今日台币多游 走在30.270附近，后续关注美元后市、外资动向及台股表现。 一位资深汇银人士称，今日外资汇出量能较大，估计净汇出2亿多美元，外资在台股操 作都小进小出，应该是资金调度所需，另因美元走强，才会汇出量能增温。 〞韩元不动，台币也不会动，就闷在区间整理。〞一位民营商银交易员说。 他们亦称，美国下周五将公布10月非农就业报告，随着飓风哈维的影响淡化，市场预期 数据可望较上月好转，有望支撑美元走势持坚，而下周初正逢月底最后交易日，待出口商抛 汇卖需去化完，再留意外资动向。 根据金管会最新统计，10月至25日为止外资及陆资净汇入6.3亿美元，是否能中止连续 三个月净汇出仍待观察月底外资流向；9月则是净汇出23.07亿美元。 台湾股市周五收跌0.24%报10,709.11点。证交所资料显示，外资及陆资在台股 转为卖超9.26亿台币，中止先前连14个交易日买超共458.29亿台币。 亚洲货币周五承压，欧洲央行将购债计划延长至2018年，浇熄短期内欧元区升息的希望 后，美元兑欧元走强。韩元收跌0.5%报1,130.5，上日在1,124.6。 韩元周线几无变动。 欧洲央行周四向抽走欧元区宽松资金迈出一小步，但承诺未来数年继续维持刺激举措， 甚至保留逆转政策的可能性。欧洲央行并表示，将从1月起将购债规模减半，但将购债计划 延长至明年9月底。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅 度与上日尾盘变化不大；目前一个月美元/台币远汇报30.203/30.258，上日 收在30.185。 交易员预估，下周台币兑美元主要区间料在30.200-30.400。 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 30.277 30.229 30.260-30.320 30.320 5.89 4.63 司 元太外汇经纪公 30.276 30.230 30.260-30.280 30.280 3.075 3.08 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.040/-0.030 -0.040/-0.035 美元/台币六个月期 -0.290/-0.260 -0.275/-0.255 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 詹静宜/罗两莎；审校)