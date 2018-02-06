台湾汇市：台币放量收贬续探两周低位，受累于台股重挫及外资汇出

* 台币连续四日收贬续探两周低位 * 受累于台股随美股重挫及外资汇出 * 明日台币兑美元主要交易区间料在29.300-29.500 路透台北2月6日 - 台币兑美元周二放量收贬，连跌四日并续探两周新低。交 易员称，受累于台股随美股重挫及外资汇出，台币持续趋弱盘跌，惟出口商在29.400附近抛 汇卖压较重，帮助收敛台币跌势，后续关注国际股市及外资动向。 他们表示，随着人民币走势持稳，有助于缓和韩元及台币跌势，且农历年前出口商抛汇 卖需仍待去化，抵销掉外资汇出的影响，让近期台币跌势明显较台股缓和。 〞出口商若没卖(美元)，台币早就不知道喷到哪儿去。〞一位大型银行交易员说。 他们指出，今日外资卖超台股量能突破300亿台币，预期短线外资仍有买汇需求，使台 币续有缓贬压力，并留意美股能否止跌反弹，股市回稳将利于台币跌势暂告一段落。 今日台币兑美元收报29.386，此前收盘低位为1月23日的29.402。 台湾股市周二收挫4.95%报10,404.00点，创近两个月新低，成交量放大至2,408.82亿台 币；证交所资料显示，今日外资及陆资在台股大幅卖超313.14亿台币，连三个 交易日卖超共计400.89亿台币；上交易日为卖超83.46亿台币。 多数亚洲货币兑美元周二继续走贬，因投资者人气受到全球股市重挫的打击。其中韩元 兑美元跌0.58%。韩元一度触及2017年11月以来最低，之后扳回了部分跌幅。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较 上日尾盘微增；目前一个月美元/台币远汇报29.278/29.293，上日收在29.34 4。 交易员预估，明日台币兑美元主要区间在29.300-29.500。 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 盘 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 29.386 29.307 29.350-29.415 29.400 12.15 7.84 司 元太外汇经纪公 29.383 29.306 29.345-29.415 29.388 5.36 5.155 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.060/-0.050 -0.055/-0.045 美元/台币六个月期 -0.390/-0.360 -0.375/-0.345 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 詹静宜；审校 乔艳红)