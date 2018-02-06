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February 6, 2018 / 8:48 AM / 更新于 21 hours ago

台湾汇市：台币放量收贬续探两周低位，受累于台股重挫及外资汇出

2 分钟阅读

    * 台币连续四日收贬续探两周低位
    * 受累于台股随美股重挫及外资汇出
    * 明日台币兑美元主要交易区间料在29.300-29.500

    路透台北2月6日 - 台币兑美元周二放量收贬，连跌四日并续探两周新低。交
易员称，受累于台股随美股重挫及外资汇出，台币持续趋弱盘跌，惟出口商在29.400附近抛
汇卖压较重，帮助收敛台币跌势，后续关注国际股市及外资动向。 
    
    他们表示，随着人民币走势持稳，有助于缓和韩元及台币跌势，且农历年前出口商抛汇
卖需仍待去化，抵销掉外资汇出的影响，让近期台币跌势明显较台股缓和。 
    
    〞出口商若没卖(美元)，台币早就不知道喷到哪儿去。〞一位大型银行交易员说。
    
    他们指出，今日外资卖超台股量能突破300亿台币，预期短线外资仍有买汇需求，使台
币续有缓贬压力，并留意美股能否止跌反弹，股市回稳将利于台币跌势暂告一段落。    
        
    今日台币兑美元收报29.386，此前收盘低位为1月23日的29.402。
    
    台湾股市周二收挫4.95%报10,404.00点，创近两个月新低，成交量放大至2,408.82亿台
币；证交所资料显示，今日外资及陆资在台股大幅卖超313.14亿台币，连三个
交易日卖超共计400.89亿台币；上交易日为卖超83.46亿台币。
    
    多数亚洲货币兑美元周二继续走贬，因投资者人气受到全球股市重挫的打击。其中韩元
兑美元跌0.58%。韩元一度触及2017年11月以来最低，之后扳回了部分跌幅。

    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较
上日尾盘微增；目前一个月美元/台币远汇报29.278/29.293，上日收在29.34
4。
   
    交易员预估，明日台币兑美元主要区间在29.300-29.500。   
        
 16:00            台币/美   上日收    波动区间     开盘价     成交量  上日成交
                       元       盘                            亿美元  量／亿美
                     报价                                                  元 
 台北外汇经纪公    29.386   29.307  29.350-29.415  29.400      12.15      7.84
 司                                                                   
 元太外汇经纪公    29.383   29.306  29.345-29.415  29.388       5.36     5.155
 司                                                                   
 无本金交割远期外汇(NDF         最新报价              上日现货收盘时水准
 )                                                
                                                  
 美元/台币一个月期            -0.060/-0.050             -0.055/-0.045
 美元/台币六个月期            -0.390/-0.360             -0.375/-0.345
    
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 詹静宜；审校 乔艳红)
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