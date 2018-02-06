台湾汇市：台币早盘一度走贬逾1角，美元持坚暂随韩元趋跌及外资汇出

路透台北2月6日 - 台币兑美元周二早盘一度走贬逾1角。交易员称，由于美元持坚令台币暂随韩元盘跌，且美股重挫拖累台股盘中跌幅扩大至逾5%，早盘外资积极汇出，惟出口商在29.400附近抛汇卖压较重，稍有收敛台币跌势。

他们表示，因韩元盘初渐贬向1,100整数关口，以及外资买汇力道增强，短线料台币仍见续贬压力，只不过农历年前暂且消化出口商抛汇卖需，让近期台币跌势明显较台股缓和。

〞今日台股跌这么深，外资一定卖超很多，早上外资几乎都在买(美元)。〞一位公营银行交易员说。

本地时间10:02，台币兑美元贬9.8分报29.405，交易区间在29.355-29.412，台北外汇经纪商成交金额为2.90亿美元；韩元兑美元报1,097.7，上日收在1,088.5；台股加权指数则跌5.16%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘缩减；目前一个月美元/台币远汇报29.395/29.410，上日收在29.344。

交易员预估，今天台币兑美元主要区间在29.350-29.450。

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