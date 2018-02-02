台湾汇市：台币早盘于平盘附近整理，因外资买汇出口商抛汇土洋对决

路透台北2月2日 - 台币兑美元周五早盘于平盘附近狭幅游走。交易员称，土洋再对决，在外资买美元，出口商则大举抛汇拉锯之下，台币早盘没有明确方向，呈区间窄幅整理走势。

他们表示，早盘韩元和人民币两大亚币不同调，韩元贬、人民币大涨，加上外资和出口商一买一卖，使台币陷29.200附近狭幅波动。

〞外资买(美元)很大，出口商也丢很大，29.200以上出口商都出来丢了。〞一大型银行交易员说，〞表面上看起来价格没有太大波动，但成交量应该不小。〞

另一大型银行交易员亦称，早盘出口商与外资再掀拉锯战，致台币波幅很小，惟出口商在29.200以上即大举抛售美元，且人民币再走高，短线台币趋势略偏升。

他们指出，台股早盘走低，外资偏汇出，但出口商见台币贬破29.200即进场大举抛汇，让台币相对有撑。

全球汇市方面，美元兑一篮子主要货币周五整理跌幅，周线恐收低，因投资者把关注焦点放在了欧元区经济恢复力道上。

离岸人民币兑美元即期盘初涨逾120点并升破6.28元关口，创2015年8月11日以来新高。

本地时间10:45，台币兑美元贬1.2分报29.219，交易区间在29.171-29.222，台北外汇经纪商成交金额为3.34亿美元；韩元兑美元报1,077.2，上日收在1,071.9；台股加权指数则跌0.37%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘缩减；目前一个月美元/台币远汇报29.147/29.197，上日收在29.126。

交易员预估，今天台币兑美元主要区间在29.150-29.250。

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