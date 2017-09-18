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台湾汇市：台币早盘于平盘附近波动，因一外银买美元出口商抛汇拉锯
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2017年9月18日 / 凌晨2点57分 / 1 个月前

台湾汇市：台币早盘于平盘附近波动，因一外银买美元出口商抛汇拉锯

1 分钟阅读

路透台北9月18日 - 台币兑美元周一盘初陷区间整理。交易员指出，在一大型美系外商银行大举买汇，而出口商及多数外资保管行站在卖方拉锯之下，早盘台币陷平盘附近波动；但因买卖双方都很积极，成交量明显扩。

他们指出，由于美国联储局本周将召开利率决策会议，市场观望气氛偏浓厚，但开盘不久却有一家大型外商银行突然发动攻势，进场狂买美元，带动台币走势一度走低。

〞大家都在卖美金，只有一家外商在大买美金，而且买盘非常、非常的强，不知道到底在买什么。〞一大型银行交易员说，〞今天早盘主力就是那家外商，他们非常拚命的在捉（买入）美元。〞

另一大型银行交易员亦称，早盘韩元等亚币虽走扬，但台币受到一外商银行狂买美元冲击，早盘走势偏弱，惟随台币略走低即吸引出口商进场抛售美元，带动台币止贬微升。

他们指出，因美联储开会在即，市场多偏观望，料在该外商银行美元买盘趋缓后，台币即回归原先狭幅波动格局。

本地时间10:41，台币兑美元微升0.7分报30.068，区间在30.020-30.080；台北外汇经纪商成交量达4.10亿美元；韩元兑美元报1,127.9，上日收在1,131.7；台股加权指数则涨0.41%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩增；目前一个月美元/台币远汇报29.948/30.005，上日收在29.969。

交易员预测今日台币交易区间：

•30.020-30.100。

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