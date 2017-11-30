台湾汇市：台币早盘于平盘附近波动，因出口商抛汇外资汇出土洋对决

路透台北11月30日 - 台币兑美元周四早盘于平盘附近狭幅波动。交易员表示，受美国科技类股重挫冲击，台股早盘挫低，外资大举汇出，出口商则疯狂抛售美元，台币在土洋两股力量大对决下，早盘在平盘附近载浮载沉，短线料呈区间狭幅整理。

他们指出，韩国央行一如预期升息，韩元兑美元早盘利多出尽应声挫低，台币则不动如山，主要是来自出口商的美元卖压沉重，使台币获支撑。

〞外资汇出，出口商狗急跳墙，进来狂丢美金。〞一大型民营银行交易员说，〞他们前几天都不舍得丢，今天看到韩元大贬，台币根本不动，出口商更紧张。〞

一大型公股银行交易员亦称，早盘外资偏汇出，但因预期接下来出口商将大举抛出美元，台币有望走扬，外资和进口商都等着低接美金；台币就在出口商狂砍美元、外资等买盘守株待兔之下，早盘在平盘附近呈现小升小贬走势，短线料将呈区间狭幅整理。

韩国央行周四采取六年来首次升息举措，表明对经济增长远高于趋势水平的信心，且不再需要危机时期那种货币政策环境。

台湾股市周四盘初一度大跌逾百点破季线关口。分析师称，由于美国费城半导体及纳斯达克等科技类指数连袂重挫，拖累台积电、鸿海等电子股表现疲弱，带动大盘失守季线。

本地时间10:38，台币兑美元贬0.7分报29.997，成交区间在29.983-30.015，台北外汇经纪商成交金额为2.12亿美元；韩元兑美元报1,084.7，上日收在1,076.8；台股加权指数则跌0.65%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘缩减；目前一个月美元/台币远汇报29.898/29.928，上日收在29.914。

交易员预测今日台币交易区间：

•29.970-30.020

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