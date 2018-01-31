台湾汇市：台币早盘于平盘附近狭幅波动，聚焦特朗普发言观望气氛浓

路透台北1月31日 - 台币兑美元周三早盘于平盘附近狭幅波动；交易员称，因美国总统特朗普上午发表上任以来首次国情谘文，市场聚焦特朗普讲话内容，观望气氛浓厚，台币在出口商与外资少量进出之下陷区间整理。

他们表示，早盘出口商持续进场抛汇，外资则仅少量进出，市场暂无明确方向，交投偏冷；短线市场关注特朗普发言，希望能中找到蛛丝马迹，为市场带来方向。

〞川普在讲话(国情谘文)，整个市场安静的跟鬼一样，市场没有方向。〞一大型银行交易员说，〞大家都在等，看看川普会说些什么。〞

他并称，早盘出口商持续进场抛售美元，使台币略有撑，而进口商原本期待台币能看到29元以下，惟台币在连三日走贬后，进口商已有点一点紧张，且开始让步把价格退让到29.100以下。

另一大型银行交易员表示，受美股重挫影响，台股早盘跟着开低，出口商因月底因素，持续进场抛售美元，外资则仅小买小卖(美元)，台币在外资小量进出与出口商抛汇打锯之下，呈小升小贬格局。

本地时间11:00，台币兑美元升0.7分报29.233，成交区间在29.218-29.250；韩元兑美元报1,073.0，上日收在1,073.6；台股加权指数则跌0.16%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘微幅扩增；目前一个月美元/台币远汇报29.130/29.139，上日收在29.174。

美元指数最新报89.145，维持在上周所及88.43附近的三年低点之上。周三早盘则微跌，最低在89.098。

交易员预估，今天台币兑美元主要区间在29.180-29.260。

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