台湾汇市：台币早盘于平盘附近狭幅游走，外资小幅进出无明确方向

路透台北6月20日 - 台币兑美元周二早盘在平盘附近狭幅游走。交易员表示，因早盘外资仅小幅进出，加上出口商多偏保守，台币呈价稳量缩格局，交投偏冷。

他们指出，台股盘中虽走扬，但外资却不如大家所预期的有大额汇入款，市场亦显得格外平静，台币亦在平盘附近载浮载沉。

〞股市在涨，大家以为外资会进来，但外资买买卖卖(美元)，好像在对做，没有明确方向。〞一大型银行交易员说。

他并称，因上周出口商在30.400以上已抛出不少美金，而随台币回升到30.400以下，今天出口商态度转趋保守，〞出口商大概要到30.420附近才会出来挂单，这边价位比较清淡。〞

本地时间10:48，台币兑美元微升0.1分报30.360，区间在30.353-30.420，台北外汇经纪商成交量为1.98亿美元；韩元兑美元报1,137.0，上日收在1,132.7；台股加权指数则涨0.77%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点由上日尾盘的溢价转为小幅折价；目前一个月美元/台币远汇报30.356/30.376，上日收在30.367。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•30.330-30.420

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