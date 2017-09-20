台湾汇市：台币早盘先贬后升游走平盘附近，观望美联储最新决议

路透台北9月20日 - 台币兑美元周三在平盘附近游走。交易员指出，亚币回神转强，带动韩元和台币由贬转升，惟幅度都不大；各方仍在等待美联储公布最新利率决议。

汇银人士说，早盘外商银仍大多买美元汇出，不过盘中随着非美货币重拾强势，且出口商的美元卖单又偏重，令台币走势反转，由小贬转为小升。

〞出口商卖很多，今天30.160以上挂很多单子等着卖(美元)。〞一位小型商银交易员说。

另外一家大型商银交易员认为，也才没多久以前台币还升破30大关，当时一定吓坏了一批出口商，因此盘初台币仅仅小贬而已，出口商就迫不及待进场丢美元。此外，9月也是季底，有更多的美元卖压等待卖出。

〞他们还余悸犹存呢。〞前述大商银交易员认为。

本地时间10:21，韩元兑美元报1,129.7，上日收在1,131.3；台股加权指数则跌0.34%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘明显缩小；目前一个月美元/台币远汇报30.028/30.068，上日收在30.050。

交易员预测今日台币交易区间：

•30.100-30.200

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