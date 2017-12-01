台湾汇市：台币早盘出量走升，一欧系外银狂抛美元但出口商偏观望

路透台北12月1日 - 台币兑美元周五早盘出量走升。交易员称，早盘因一家大型外商银行狂抛美元，带动台币明显走升，且一度冲至29.965高价；惟随即吸引进口商及散户逢低买汇，加上出口商多偏观望，使台币陷区间窄幅整理。

他们表示，一欧系大型外银开盘不久即不计价狂砍美元，由于金额相当可观，引起市场一阵骚动，台币再度升破30元大关，惟随该外银美元卖单消化完毕，台币升幅明显缩减。

〞有一家外商银行一直丢美元，而且丢很多啊，但丢完(美元)就上去了，我们揣测应该是特定的并购案汇入款。〞一大型银行交易员说，〞因为台股开高走低，早上进来的外资应该不是进来买股票的。〞

他们并指出，台股开高走低，短线外资多偏观望，加上出口商美元卖盘大都已收手，台币料将呈区间整理走势，后续观察重点则在美元走势及外资动向。

本地时间10:24，台币兑美元升1.2分报29.998，交易区间在29.965-30.005；台北外汇经纪商成交量为3.01亿美元；韩元兑美元报1,088.1，上日收在1,088.2；台股加权指数则跌0.25%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘略缩减；目前一个月美元/台币远汇报29.925/29.940，上日收在29.951。

交易员预测今日台币交易区间：

•29.950-30.010

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