台湾汇市：台币早盘创逾三个半月高位，因外资汇入与出口商抛汇

路透台北12月26日 - 台币兑美元周二早盘升值，创逾三个半月高位。交易员表示，因外资一早汇入，且出口商年底前持续抛汇带动，不过年底市场交投清淡，成交量并未明显放大。

他们称，一早有欧系与新加坡等的外资汇入，令台币兑美元一度冲高至29.910，出口商担心美元更弱也跟进抛汇，不过在外资汇入结束后，台币升值幅度也见收敛。

〞早上有外资也有出口商，但成交量不算大。〞一位银行交易员说。

另一银行交易员则称，韩元与人民币等走升，也是让台币偏强的原因。不过今日股市下跌，可能抑制台币的升值幅度。

本地时间10:12，台币兑美元升3.2分报29.936，盘初一度高见29.910，前高为9月8日的29.904。

台币兑美元于台北外汇交易第一小时成交0.98亿美元，上日为0.57亿美元；台股加权指数则跌0.49%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩大；目前一个月美元/台币远汇报29.759/29.786，上日收在29.761。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•29.900-29.950

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