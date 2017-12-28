台湾汇市：台币早盘创逾三年高位，因外资汇入且出口商抛汇

路透台北12月28日 - 台币兑美元周四早盘走升，创逾三年高位。交易员表示，因国际美元疲弱，且外资汇入、出口商抛汇等带动，进口商虽逢低承接美元，但无法减缓台币的升值动能。

他们称，早盘有美系外资汇入，令台币兑美元一举升破29.904的今年盘中高位，此举也令出口商加速抛汇动作，使得台币升幅继续扩大。

〞美元太弱了，进口商也接到有点手软。〞一位银行交易员说。

另一外商银行交易员指出，今日台股表现强势，且电子股股价已修正一波，外资可能趁此时汇入捡便宜货。

本地时间10:42，台币兑美元升7.3分报29.867，最高曾至29.852，前高为2014年9月2日的29.852。

台币兑美元于台北外汇交易中心第一小时成交扩大至1.67亿美元，上日为1.04亿美元；台股加权指数则涨0.66%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘略扩大；目前一个月美元/台币远汇报29.741/29.771，上日收在29.780。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•29.850-29.920

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