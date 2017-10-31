台湾汇市：台币早盘创逾两周高位，国际美元偏弱但有进口商承接

路透台北10月31日 - 台币兑美元周二早盘走升，创逾两周盘中高位，交易员指因受国际美元走弱、且韩元兑美元走升带动。不过交投以实质抛补为主，市况并不热络。

他们指出，国际市场变数颇多，除了有一系列美国经济数据要公布外，还有日本央行、美国联邦公开市场委员会(FOMC)要宣布利率决议，此外，下届美联储主席尚未确定，都让市况陷于胶着。

〞美元较弱，但没丢很下去，我这边进口商比较多。〞一位公股银行交易员说。

另一银行交易员则指出，月底出口商还是有抛汇需求，再加上国际美元走弱，都有助于台币偏强。盘中仍应关注台股走势，近期大盘加权指数始终无法有效站上10,800点，此与外资并未再大举买超有关，若状况未改，应留心外资是否反手汇出。

本地时间10:12，台币兑美元升4.0分报30.165，盘中最高触及30.151，此前高位在10月16日的30.130。交易区间在30.151-30.170，成交量1.50亿美元；韩元兑美元报1,122.0，上日收在1,124.6；台股加权指数涨0.26%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，早盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩大；目前一个月美元/台币远汇报30.097/30.112，上日收在30.128。

交易员预测今日台币交易区间：

•30.140-30.180

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