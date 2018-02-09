台湾汇市：台币早盘区间偏跌，美股再挫随亚币走弱惟出口商抛汇收敛跌幅

路透台北2月9日 - 台币兑美元周五早盘区间偏跌。交易员表示，美股再度暴跌拖累台币随韩元等亚币再转弱，惟出口商进场抛汇收敛跌幅，早盘台币暂在29.400附近整理，后续留意外资动向及出口商抛汇续航力。

他们指出，由于农历年前暂且消化出口商抛汇卖需，缓解台币跌势较台股及其他亚币缓和，转而关注外资连五日卖超台股逾650亿台币，早盘外资交投仍偏汇出，但量能未如上日积极。

〞出口商逐渐出笼喔。〞一位公营银行交易员说。

本地时间10:01，台币兑美元跌2.3分报29.413，交易区间在29.392-29.439，台北外汇经纪商成交金额为2.1亿美元；韩元兑美元报1,093.4，上日收在1,087.9；台湾加权指数则跌2.71%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度与上日尾盘变化不大；目前一个月美元/台币远汇报29.334/29.384，上日收在29.366

交易员预估，今天台币兑美元主要区间在29.370-29.480。

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